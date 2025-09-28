پایان بحران برق در قطب صنعتی کشور

حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل خاموشیهای مکرر و قطعی برق واحدهای صنعتی در ساوه و زرندیه طی ماههای اخیر، باعث ایجاد چالشهای جدی برای تولیدکنندگان و کارگران این منطقه شده بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت این شهرستانها به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، پیگیریهای گستردهای را آغاز و پس از جلسات متعدد با وزارت نیرو و مدیران مربوطه، توانستیم این مشکل را حل کنیم.
نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از پیگیریهای مستمر و رایزنیهای انجامشده با وزیر و مسئولان وزارت نیرو، گام مهمی در جهت رفع مشکل قطع برق صنایع شهرستانهای ساوه و زرندیه برداشته شده است.
حجت الاسلام سبزی گفت: با توافقات انجامشده، از این پس برق واحدهای صنعتی شهرستان به صورت مستمر تأمین خواهد شد و حتی مازاد بر نیاز آنها نیز در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت، این اقدام زمینهساز پایداری و توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در منطقه خواهد بود.
وی در خصوص اهمیت این مسئله بیان کرد: صنایع شهرستانهای ساوه و زرندیه، بخش عمدهای از اشتغال و تولید ملی را بر عهده دارند و قطعی برق مکرر، علاوه بر توقف خط تولید، خسارات مالی و روانی فراوانی به فعالان این بخش وارد میکرد، رفع این مشکل، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را نیز فراهم میآورد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان منطقه از اولویتهای مهم ما است و با تمام توان پیگیر رفع موانع و تسهیل شرایط تولید در شهرستانهای ساوه و زرندیه خواهیم بود تا شاهد رشد اقتصادی پایدار و توسعه صنعتی باشیم.
