به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی پایتخت نشینان نمی‌توانند برای مناطق نسخه بپیچند و نیاز است در این راستا با صنایع خرد و کوچک نشست داشته باشند تا ضریب خطا کاهش یابد.

وی تصریح کرد: مشکلات زیر ساخت‌های صنعتی بسیار زیاد است و تکمیل آن نیازمند تدبیر ویژه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مچ گیر دولت نیست بلکه به دنبال همکاری و دستگیری است و طرح مشکلات به معنای تلاش برای حل آن است.

بیات گفت: خدمات بسیاری در کشور ارائه شده است، اما در حوزه صنعت و معدن همچنان مشکلات وجود دارد هر چند نسبت به گذشته مشکلات کاهش یافته، اما نسبت به آینده آنگونه که باید اقدام نشده که می‌طلبد با تعامل و هم‌افزایی دولت و صنعتگران، برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت در این راستا اتخاذ کرد.