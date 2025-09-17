  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

هم‌افزایی دولت و صنعتگران کلید موفقیت در آینده صنعتی مرکزی

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: تعامل و هم‌افزایی دولت و صنعتگران کلید موفقیت در آینده صنعتی این استان است که برنامه ریزی لازم باید در این راستا انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی پایتخت نشینان نمی‌توانند برای مناطق نسخه بپیچند و نیاز است در این راستا با صنایع خرد و کوچک نشست داشته باشند تا ضریب خطا کاهش یابد.

وی تصریح کرد: مشکلات زیر ساخت‌های صنعتی بسیار زیاد است و تکمیل آن نیازمند تدبیر ویژه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مچ گیر دولت نیست بلکه به دنبال همکاری و دستگیری است و طرح مشکلات به معنای تلاش برای حل آن است.

بیات گفت: خدمات بسیاری در کشور ارائه شده است، اما در حوزه صنعت و معدن همچنان مشکلات وجود دارد هر چند نسبت به گذشته مشکلات کاهش یافته، اما نسبت به آینده آنگونه که باید اقدام نشده که می‌طلبد با تعامل و هم‌افزایی دولت و صنعتگران، برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت در این راستا اتخاذ کرد.

