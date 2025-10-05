سوله های اراک

درحالی حاضر شرکتهای فراوانی در شهرک صنعتی اراک در زمینه سوله سازی فعالیت میکنند که هر کدام از آنها، خدمات و محصولات خود با دانش و تخصص بالا و تجهیزات بروز در اختیار مشتریان قرار میدهد. در ادامه شما را با بهترین شرکت سوله سازی در اراک آشنا خواهیم کرد:
۱. شرکت آریانا سوله
آریانا سوله با بیشاز ۱۰ سال سابقه بهعنوان یکی از بهترین شرکت های سوله سازی و جرثقیلهای سوله در اراک شناخته میشود که تمامی خدمات خود را بر پایه تجربه و تخصص مهندسان و تجهیزات به روز و نوین به مشتریان ارائه میدهد.
این شرکت با تولید و اجرای انواع سوله سبک، سوله خرپایی، سوله صنعتی و انواع جرثقیلهای سقفی موفق شده تا به جایگاه بالایی در صنعت سوله سازی کشور دست پیدا کند.
• آدرس: اراک، شهرک صنعتی حاجی آباد، خیابان کاوه، شرکت آریانا بابک
• شماره تماس: ۰۹۱۳۶۶۰۱۱۳۰
۲- شرکت فلز سازه سامین
شرکت فلز سازه سامین یکی از شرکتهای برتر و معتبر اراک در عرصه سوله سازی است که با سالها تجربه و تخصص در زمینه طراحی و تولید انواع سوله مشغول است. این شرکت با بهرهگیری از دانش فنی و تجهیزات بروز، امروزه با بیشاز ۴۵۸ پروژه موفق بهعنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته میشود.
این شرکت درحالحاضر به ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی، سازه فلزی، تولید پایه فلزی چراغ روشنایی و ساخت دکلهای مخابراتی میپردازد.
• آدرس: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳ (خیرآباد)، خیابان ۲۰۲
• شماره تماس: ۸۲۸۰۲۰۶۶-۰۲۱
۳- شرکت پتروسازه شهباز اراک
شرکت پرتوسازه شهباز اراک یکی دیگر از شرکتهای مطرح سوله سازی در اراک است که برای اولین بار فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ آغاز کرد. این شرکت درحالحاضر در زمینه ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی، تولید مخازن و مخازن تحت فشار فعالیت میکند.
شرکت پرتوسازه شهباز در منطقه صنعتی شهر اراک واقع شده و بههمینخاطر توانسته تا از قابلیتها و نیروهای موجود در سطح اراک بهخوبی استفاده کند و پروژههای بزرگی را در کشور به اجرا برساند.
• آدرس: اراک، کیلومتر ۱۲ جاده تهران، خیابان ارکان گاز، روبروی شرکت لجور، شرکت پرتوسازه شهباز اراک
• شماره تماس: ۴۱۳۱۵۵۲-۸۶۱
۴- شرکت سوله سازی طلائیه
از دیگر شرکتهای فعال سوله سازی در اراک میتوان به شرکت طلائیه اشاره کرد که بهصورت تخصصی در زمینه ساخت سوله و اسکلت فلزی، سازه فلزی، پل عابر پیاده و بیلبوردهای تبلیغاتی غول پیکر فعالیت میکند.
این شرکت با بهرهگیری از نیروی متخصص و مجرب و تجهیزات نوین به ساخت و اجرای طیف وسیعی از انواع سوله میپردازد و بهدلیل کیفیت و استحکام بالای خدمات خود، محبوبیت بسیاری در میان مشتریان به دست آورده است.
• آدرس: اراک، شهرک صنعتی خیرآباد، شرکت سوله سازی طلائیه
• شماره تماس: ۳۲۲۱۲۱۹۲-۰۸۶
۵- شرکت سوله سازی آیدین صنعت
شرکت آیدین صنعت واقع در اراک یکی دیگر از شرکتهای سوله سازی در این شهر است که خدمات ارزندهای را در زمینه طراحی، ساخت و اجرای سوله با تکیه بر تخصص مهندسان و تجهیزات مدرن ارائه میدهد. از رایجترین خدمات این شرکت میتوان به ساخت سوله و اسکلت فلزی و ساخت انواع سولههای سنگین و صنعتی اشاره کرد.
• آدرس: اراک، جاده تهران، کیلومتر ۳، جنب یگان ویژه، نرسید به حاجی آباد، شرکت سوله سازی آیدین صنعت
• شماره تماس: ۳۴۱۳۲۶۶۷-۰۸۶
علل اهمیت سوله سازی در اراک
سوله سازی در اراک از جوانب مختلفی حائز اهمیت است که در ادامه سعی داریم شما را با دلایل اصلی اهمیت سوله سازی در این شهر آشنا کنیم:
|
علل
|
توضیحات
|
موقعیت جغرافیایی
|
اراک یکی از قطبهای صنعتی و شاهراه مرکزی کشور شناخته میشود و همین مسئله، اهمیت ساخت سوله برای انبار و لجستیک را چندین برابر میکند.
|
وجود صنایع بزرگ
|
اراک بهعنوان یک شهر صنعتی از صنایع مختلفی مانند ماشینسازی، آلومینیوم ایران، آذرآب و صنایع نفت و گاز برخوردار است که تمامی این صنایع نیاز به سوله برای سالن تولید و انبار دارند.
|
دسترسی به مواد اولیه
|
ازآنجاییکه تمامی کارخانجات فولاد و فلزات در این شهر واقع شدهاند، تولید و حمل مصالح برای سوله سازی با هزینههای بسیار کمی انجام خواهد شد.
|
کشاورزی و دامداری گسترده
|
روستاها و زمینهای اطراف اراک موجب شدهاند تا سولههای دامداری، مرغداری و محصولات کشاورزی پرتقاضا باشند و شرکتها، طیف وسیعی از انواع سوله را طراحی و اجرا نمایند.
ویژگیهای مهم سوله سازی در اراک
سوله سازی در اراک با ویژگی و مزایای فراوانی همراه است که در ادامه به رایجترین و مهمترین این مزیتها میپردازیم:
- هزینه ساخت پایین
مهمترین ویژگی سوله سازی در اراک را میتوان هزینه کمتر ساخت و اجرای سوله دانست. در این شهر بهدلیل نزدیکی به تولیدکنندگان فولاد و آهن، تمامی خدمات سوله سازی با کمترین هزینه انجام میشود.
- سرعت بالا در اجرا
در اراک تعداد بسیاری کارگاه و تیمهای نصب بومی وجود دارند که بهصورت تخصصی و در کمترین زمان ممکن، فرآیند نصب و اجرای سوله را برای شما انجام میدهند.
- رقابت بالا میان شرکتها
همانطور که میدانید در اراک، تعداد بسیاری شرکت در عرصه سوله سازی فعال هستند و این مسئله موجب ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینههای ساخت خواهد شد.
- امکان سفارشیسازی سازه
اغلب شرکت های سوله سازی در اراک از جمله آریانا سوله به طراحی اختصاصی براساس نوع فعالیت یا صنعت مشتری میپردازند و شما میتوانید برای تهیه سوله با ابعاد و دهانه موردنظر به این شرکتها مراجعه کنید.
آینده سوله سازی در اراک
در شهر اراک با توجه به صنایع مختلفی مانند نفت و گاز، کشاورزی صنعتی، پتروشیمی و سایر پروژههای عمرانی، میزان تقاضا برای سوله در اراک رو به رشد خواهد بود. بهگونهای که در سالهای آینده، شرکتهای سوله بر روی تکنولوژیهای جدید سوله سازی بهطور ویژه سرمایهگذاری کنند.
