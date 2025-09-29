سرهنگ امیرحمزه خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت ارزشمندی در قالب گروه‌های جهادی در سطح استان وجود دارد که بدون هیچ‌گونه چشمداشتی و تنها با نیت خدمت، در مناطق محروم و کم‌برخوردار به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: گروه‌های جهادی با روحیه ایثار و کار جهادی، اقدامات متنوعی در زمینه عمرانی، فرهنگی، آموزشی و محرومیت‌زدایی انجام داده‌اند که آثار آن در بهبود کیفیت زندگی مردم این مناطق مشهود است.

سرهنگ خزایی با تأکید بر اهمیت حمایت از این گروه‌ها تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی استان با پشتیبانی و همکاری‌های بیشتر، زمینه را برای فعالیت گسترده‌تر این عزیزان فراهم کنند تا بتوانیم چهره فقر و محرومیت را از استان کرمانشاه بزداییم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: نقش گروه‌های جهادی در کنار دستگاه‌های رسمی، نقشی مکمل و تعیین‌کننده است و حمایت از آنان می‌تواند روند توسعه و عدالت اجتماعی را در استان تسریع کند.