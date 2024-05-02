به گزارش خبرنگار مهر، امیرحمزه خزایی عصر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج سازندگی که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ گروه جهادی سازماندهی شده در این استان فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه از ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ماه هفته بسیج سازندگی نامگذاری شده است، افزود: شعار سال جاری این هفته «همه با هم بسیج خدمت‌رسانی» است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه بسیج به عنوان گسترده‌ترین شبکه مردمی از بطن جامعه و جنس مردم همواره در همه شرایط در کنار مردم ایستاده است، خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی بسیج سازندگی به‌عنوان حلقه‌های میانی یکی از اساسی‌ترین گروه‌های سازمان یافته بسیج محسوب می‌شود که در بحث خدمات رسانی به مردم فعالیت دارد.

خزایی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی و قرارگاه اقتصاد مقاومتی بر عهده بسیج سازندگی است، اضافه کرد: در بحث خدمات رسانی خصوصاً در روستاها و حاشیه شهر و همچنین امدادرسانی در حوادثی از جمله سیل و زلزله اقدامات ماندگاری به ثبت رسانده است.

وی از اجرای ۳۳۰ عنوان ویژه برنامه توسط نواحی و اقشار بسیج طی هفته بسیج سال جاری در این استان خبر داد و افزود: حضور در مصلاهای نماز جمعه و برپایی میز خدمت، دیدار جهادگران با مسئولان، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از برنامه‌های این هفته در کرمانشاه است.

به گفته خزایی، اعزام بیش از ۲۰۰ گروه جهادی به مناطق محروم، توزیع کمک‌های مومنانه، افتتاح چندین پروژه آبرسانی، برپایی نمایشگاه‌های عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی، همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی و… از دیگر برنامه‌های هفته بسیج سازندگی در این استان است.