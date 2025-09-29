تحول گردشگری لرستان تا افق ۱۴۰۷

عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، یکی از فصل‌های مهم، گردشگری است، به‌ویژه اینکه بعد از ثبت جهانی دره خرم‌آباد که بهترین محرک برای جذب گردشگر خواهد بود، این مهم از اولویت‌های توسعه استان قرار گرفته است.

مزیت‌هایی که می‌تواند گردشگری لرستان توسعه دهد

وی با بیان اینکه در کنار کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، حساب ویژه‌ای روی بخش گردشگری باز شده است، عنوان کرد: انواع گردشگری در لرستان باید موردتوجه قرار گیرد، گردشگری کشاورزی، گردشگری اکوتوریسم، گردشگری ژئو توریسم، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی هر کدام می‌توانند در استان ما جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

اگر به این صنعت در استان ما توجه شود، با کمترین هزینه و در مقایسه با کشاورزی و صنعت، می‌تواند برآیند بسیار مهمی را برای اشتغال‌زایی در استان داشته باشد مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باتوجه‌به آب‌وهوای مناسب، تعدد آثار تاریخی و وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی در لرستان مزیت‌های مهمی هستند که می‌توانند صنعت گردشگری را در این استان توسعه دهند، تصریح کرد: اگر به این صنعت در استان ما توجه شود، با کمترین هزینه و در مقایسه با کشاورزی و صنعت، می‌تواند برآیند بسیار مهمی را برای اشتغال‌زایی در استان داشته باشد.

حسن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استان در حوزه زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: در اساس آخرین آماری که از سوی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در ایام نوروز اعلام شد، برای اولین‌بار لرستان توانست رتبه سوم را در رشد گردشگر به خود اختصاص دهد.

بوم‌گردی‌ها به ۲۲ مورد افزایش بافت

وی بیان داشت: این اتفاق مهمی برای استان ما بود، ما در بهار سال ۱۴۰۴، در مسیر ثبت جهانی بودیم و الان که ثبت جهانی صورت‌گرفته، قطعاً جایگاه ما در گردشگری ارتقا پیدا خواهد کرد.

رشد استان در حوزه صدور مجوزهای ایجاد مراکز اقامتی و پذیرایی در مقایسه با چهار سال گذشته بالای ۴۸ درصد است مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در ادامه با تأکید بر اینکه برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان، چند ارگان دخیل هستند، گفت: راهداری در بحث زیرساخت راه‌ها و دسترسی به جاذبه‌های گردشگری، بخشی از اعتبارات را در اختیار دارد.

حسن‌پور، عنوان کرد: همچنین در بحث ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی در استان از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده‌ایم، رشد استان در حوزه صدور مجوزهای ایجاد مراکز اقامتی و پذیرایی در مقایسه با چهار سال گذشته بالای ۴۸ درصد است به‌طوری‌که بوم‌گردی‌های استان در سال ۱۴۰۰، شش مورد بود، الان این تعداد به ۲۲ مورد افزایش پیدا کرده است.

۷ پروژه گردشگری ساخته می‌شود

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای پذیرایی استان به حدود ۹۱ واحد رسیده است، گفت: همچنین واحدها و مراکز اقامتی استان به ۵۵ مورد رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: در برنامه پنج‌ساله‌ای که در استان تدوین شده این عددها قطعاً به دوبرابر خواهد رسید.

از مجموع ۱۰۷ پروژه پیشران در لرستان در قالب این برنامه پنج‌ساله، هفت پروژه در حوزه گردشگری است حسن‌پور با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در رابطه ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در لرستان کم‌کاری‌هایی صورت‌گرفته است، گفت: جبران اینها در یک سال و دو سال امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله این بوده که کاستی‌ها و کمبودها را دراین‌رابطه جبران کند، افزود: از مجموع ۱۰۷ پروژه پیشران در لرستان در قالب این برنامه پنج‌ساله، هفت پروژه در حوزه گردشگری است.

آخرین خبرها از ساخت هتل‌های در حال ساخت

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، بیان داشت: یکی از این هفت پروژه، هتل «صخره‌ای» است، با اقدامات صورت‌گرفته، اخیراً سرمایه‌گذار مجاب شده که کار را از سر بگیرد، مشکل پارکینگ این پروژه با راه و شهرسازی حل شد.

حسن‌پور، افزود: در کنار این پروژه هتل‌سازی، هتل «بام» را داشتیم که همین وضعیت را داشت، در حال خلع‌ید بود که جلوی این موضوع را گرفتیم و الان با ارائه برنامه زمان‌بندی و تأمین مالی، احتمالاً تا سه ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در کنار این دو هتل بزرگ، هتل‌های چهارتا پنج‌ستاره ازنا و الیگودرز هم آغاز به کار خواهند کرد، گفت: تا کمتر از چهار ماه دیگر این امر صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در ادامه سخنان خود، گفت: البته حوزه بوم‌گردی‌ها و خانه‌های تاریخی نیز به کمک بخش زیرساخت‌ها خواهد آمد.

ساخت ۱۲ همت هتل و مرکز اقامتی در لرستان

حسن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در لرستان سه هزار و ۱۵۰ تخت فعال داریم، عنوان کرد: دو هزار و ۵۰۰ تخت نیز با تکمیل زیرساخت‌های در دستور کار به این مجموعه اضافه خواهد شد.

دو هزار و ۵۰۰ تخت طی سه سال آینده و تا پایان برنامه پنج‌ساله به مجموع تخت‌های استان اضافه خواهند شد وی با بیان اینکه این دو هزار و ۵۰۰ تخت طی سه سال آینده و تا پایان برنامه پنج‌ساله به مجموع تخت‌های استان اضافه خواهند شد، افزود: در حال حاضر ۸۱ پروژه فعال در حوزه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در استان داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در شامل هتل، متل، مجتمع‌های گردشگری، اقامت گاههای بوم‌گردی، اقامت گاههای سنتی و واحدهای پذیرایی هستند، تصریح کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۲ همت در استان در دستور احداث هستند.

مجموع تخت‌ها به ۵ هزار مورد می‌رسد

حسن‌پور، بیان داشت: از این ۱۲ همت، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را توانستیم از منابع تبصره ۱۸، کمک‌های فنی و اعتباری و صندوق توسعه ملی تأمین کنیم، قطعاً با ایجاد این واحدهای گردشگری، دو هزار و ۵۰۰ تخت در استان ایجاد و مجموع تخت‌های لرستان به پنج هزار تخت تا سال ۱۴۰۷ خواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه در نوروز گذشته تقریباً یک میلیون نفر گردشگر از جاذبه‌های لرستان دیدن کردند و ۲۲۰ هزار نفر نیز در استان اقامت داشتند، گفت: در طول سال تقریباً یک میلیون اقامت گردشگر در استان داریم.

افق ۱۴۰۷ برای رونق گردشگری لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، تصریح کرد: بر اساس چشم‌اندازی که برای گردشگری استان می‌بینیم در سال ۱۴۰۷، شاهد رفع بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری خواهیم بود.

حسن‌پور، تأکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید تقریباً ۱۰ هزار تخت در استان داشته باشیم.