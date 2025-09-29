خلع ید ۱۶ هزار مترمربع عرصه جنگلی ناهارخوران گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی این عرصه ملی که بیش از دو دهه به تصرف غیرقانونی درآمده و به کافه تبدیل شده بود، پس از پیگیری‌های قضایی و دادخواست اداره کل منابع طبیعی استان، با صدور رأی شعبه یک تجدیدنظر، خلع ید شد.

وی افزود: امروز این عرصه خلع ید و آلاچیق‌های ساخته شده در آن تخریب و به مردم بازگردانده شد.

وی ارزش این عرصه را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و از ادامه تلاش‌های دادگستری برای بازگرداندن عرصه‌های ملی در استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از تشکیل شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد و گفت: به متصرف کافه مهلت ۱۲ روزه برای جمع‌آوری و تخلیه کامل سازه‌ها داده شده است.