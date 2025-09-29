  1. استانها
  2. گلستان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

خلع ید ۱۶ هزار مترمربع عرصه جنگلی ناهارخوران گرگان

گرگان –رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی عرصه‌ای به مساحت بیش از ۱۶هزار مترمربع از منطقه ناهارخوران گرگان که به کافه تبدیل شده بود خلع ید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی این عرصه ملی که بیش از دو دهه به تصرف غیرقانونی درآمده و به کافه تبدیل شده بود، پس از پیگیری‌های قضایی و دادخواست اداره کل منابع طبیعی استان، با صدور رأی شعبه یک تجدیدنظر، خلع ید شد.

وی افزود: امروز این عرصه خلع ید و آلاچیق‌های ساخته شده در آن تخریب و به مردم بازگردانده شد.

وی ارزش این عرصه را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و از ادامه تلاش‌های دادگستری برای بازگرداندن عرصه‌های ملی در استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از تشکیل شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد و گفت: به متصرف کافه مهلت ۱۲ روزه برای جمع‌آوری و تخلیه کامل سازه‌ها داده شده است.

