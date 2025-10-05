به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله عباسیان در سخنانی با اشاره به تفاوت مهماننوازی سنتی و صنعت مهماننوازی، خواستار ارائه خدمات باکیفیت در ازای دریافت هزینه شد و این امر را عاملی مهم در درآمدزایی و اشتغالزایی دانست.
وی رویکردهای جدید توسعه گردشگری استان را شامل رفع مشکلات فعالان گردشگری از طریق کمیسیونهای مختلف، توسعه گردشگری موضوعی (روستایی، خوراک، ادبی) بهمنظور پاسخگویی به سلایق مختلف گردشگران و رونق هر چه بیشتر گردشگری در استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری در سطح استان، ایجاد تأسیسات گردشگری تبدیلی با استفاده از بناهای موجود و دارای پتانسیل، در راستای حفظ میراثفرهنگی و ایجاد جاذبههای جدید و پیگیری ثبت جهانی روستاها با تأکید بر مشارکت فعال و همهجانبه مردم محلی عنوان کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی لرستان، همچنین از اقدامات در دست اجرا برای حمایت از حوزه گردشگری استان خبر دا و گفت: ثبت رویدادهای گردشگری، ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری و پیگیری جدی مصوبات قانونی مرتبط با این حوزه از جمله این اقدامات است.
عباسیان با تأکید بر لزوم ساماندهی واحدهای غیرمجاز گردشگری، از برخورد قانونی با متخلفان و اعمال جریمه نقدی برای آنها خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالشهای موجود در این صنعت از جمله نبود تسهیلات سرمایه در گردش برای مراکز اقامتی، کمبود هتلهای چهار و پنجستاره و مشکلات مربوط به مبلمان شهری اشاره کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی لرستان ضمن انتقاد از کمتوجهی به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، بر اهمیت آموزش نیروی انسانی تأکید کرد و آمادگی خود و همکارانش را برای رفع مشکلات و موانع پیشروی فعالان گردشگری استان اعلام کرد.
نظر شما