رژه خودرویی آفرود در خرم‌آباد به مناسبت هفته گردشگری

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: همزمان با روز پنجم هفته گردشگری، رژه خودرویی با حضور خودروهای آفرود از دامنه قلعه فلک‌الافلاک تا دریاچه کیو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پنجمین روز از هفته گردشگری امسال، رژه خودرویی با حضور خودروهای آفرودی از دامنه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک تا دریاچه کیو برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با استقبال علاقه‌مندان به گردشگری و طبیعت‌گردی همراه بود و با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی خرم‌آباد طراحی شده است.

شعار جهانی «گردشگری سبز»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی تحت عنوان «تحول پایدار یا گردشگری سبز» گفت: انتخاب این شعار به ما یادآوری می‌کند که توسعه گردشگری باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد.

حسن‌پور ادامه داد: خودروهای آفرود معمولاً در دل طبیعت و مسیرهای بکر به فعالیت می‌پردازند و دارندگان این خودروها خود را حافظان منابع طبیعی و محیط زیست می‌دانند، چراکه حفظ طبیعت و حراست از منابع طبیعی برای پایداری گردشگری بسیار مهم است.

۵ هزار اثر طبیعی و تاریخی در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان همچنین به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از پنج هزار اثر طبیعی و تاریخی در لرستان شناسایی شده که از این تعداد، بیش از دو هزار و ۷۰۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی تاکید کرد: ثبت سایر آثار تاریخی و طبیعی نیز در دستور کار میراث فرهنگی لرستان قرار دارد و تلاش می‌کنیم با معرفی و صیانت از این داشته‌ها، جایگاه استان را در حوزه گردشگری بیش از گذشته ارتقا دهیم.

