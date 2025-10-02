به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پنجمین روز از هفته گردشگری امسال، رژه خودرویی با حضور خودروهای آفرودی از دامنه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک تا دریاچه کیو برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با استقبال علاقه‌مندان به گردشگری و طبیعت‌گردی همراه بود و با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی خرم‌آباد طراحی شده است.

شعار جهانی «گردشگری سبز»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی تحت عنوان «تحول پایدار یا گردشگری سبز» گفت: انتخاب این شعار به ما یادآوری می‌کند که توسعه گردشگری باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد.

حسن‌پور ادامه داد: خودروهای آفرود معمولاً در دل طبیعت و مسیرهای بکر به فعالیت می‌پردازند و دارندگان این خودروها خود را حافظان منابع طبیعی و محیط زیست می‌دانند، چراکه حفظ طبیعت و حراست از منابع طبیعی برای پایداری گردشگری بسیار مهم است.

۵ هزار اثر طبیعی و تاریخی در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان همچنین به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از پنج هزار اثر طبیعی و تاریخی در لرستان شناسایی شده که از این تعداد، بیش از دو هزار و ۷۰۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی تاکید کرد: ثبت سایر آثار تاریخی و طبیعی نیز در دستور کار میراث فرهنگی لرستان قرار دارد و تلاش می‌کنیم با معرفی و صیانت از این داشته‌ها، جایگاه استان را در حوزه گردشگری بیش از گذشته ارتقا دهیم.