محمدی:۱۷ مورد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده ایلام ثبت شد

علیرضا محمدی با اشاره به وضعیت آتش‌سوزی‌ها در نیمه نخست سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش‌ماهه اول امسال، ۱۷ مورد آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان ایلام ثبت شد که مجموع وسعت آن‌ها به ۲۶۸ هکتار رسید؛ متأسفانه بیش از ۹۹ درصد این آتش‌سوزی‌ها منشأ انسانی داشتند و اغلب ناشی از بی‌احتیاطی در روشن کردن آتش توسط گردشگران بود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در کنترل بحران افزود: در زمان وقوع حریق، نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، تشکل‌های مردمی و داوطلبان زن و مرد با تمام توان وارد عمل شدند اگر این همراهی نبود، امکان مهار سریع و مؤثر آتش‌سوزی‌ها فراهم نمی‌شد.

محمدی درباره اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد: پیش از آغاز فصل گرما، نشست‌های آموزشی با دهیاران و شوراها برگزار کردیم، هشدارهای رسانه‌ای از طریق صداوسیما و خبرگزاری‌ها منتشر شد و تجهیزات اولیه شامل بیل، تبر، اره، دمنده و سایر اقلام در حد توان سازمان بین شهرستان‌ها توزیع گردید.

وی در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی ایام اربعین اشاره کرد و گفت: در این ایام، بیش از ۵۰ نفر از همکاران محیط‌زیست به عنوان سفیر فرهنگی به کشور عراق اعزام شدند، در ورودی شهرها بروشورها و اقلام تبلیغاتی با محوریت مدیریت پسماند و کاهش مصرف پلاستیک توزیع شد؛ همچنین کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برگزار شد.

حیوانات آسیب‌دیده به طبیعت بازگشتند

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام درباره اقدامات حوزه طبیعی توضیح داد: حیوانات آسیب‌دیده یا بیمار با همکاری دامپزشکی درمان شدند و به طبیعت بازگشتند، در سایت گوزن زرد، قرارداد یک میلیارد تومانی برای نصب دوربین‌های پایش منعقد شد و پروژه‌ای با همکاری پارک علم و فناوری برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در پایش حیات‌وحش در حال آماده‌سازی است.

وی به موفقیت‌های شاخص استان در حوزه حیات وحش اشاره کرد و گفت: سایت گوزن زرد در ایلام یکی از سایت‌های موفق کشوری است و تاکنون ۵۵ راس از این گونه آسیب‌پذیر را برای بازپروری به استان‌های لرستان، خوزستان، اردبیل و کردستان ارسال کرده‌ایم.

محمدی همچنین موزه تاریخ طبیعی و زیستی استان را یکی از بهترین موزه‌های کشور در معرفی گونه‌های حیات وحش، آبزی و پرندگان معرفی کرد.

وی افزود: برای تأمین برق پایدار، قرارداد ۷۰۰ میلیون تومانی برای نصب پنل‌های خورشیدی در اداره‌کل بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه حفاظت‌شده کولگ، پاسگاه محیط‌بانی دو طبقه در حال ساخت است، عنوان کرد: در مجموع در این منطقه حفاظت‌شده بیش از ۵ میلیارد ریال برای احداث پاسگاه هزینه شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام مجموع هزینه‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف را ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای نخستین بار ۶ دستگاه خودرو برای یگان حفاظت خریداری شد و شبکه بی‌سیم اداره‌کل در شهرستان‌ها راه‌اندازی شد؛ همچنین در سفر ریاست‌جمهوری به استان، ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای محیط‌زیست مصوب شد که طی سه سال آینده تخصیص خواهد یافت.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، محمدی به آمار تخلفات زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال، ۶۷۱ مورد صید غیرمجاز، ۹۸ مورد شکار پرندگان، ۱۴ مورد شکار پستانداران و ۴۵۲ مورد زنده‌گیری پرندگان ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: همچنین ۲ مورد سلاح غیرمجاز، ۲۶ مورد سلاح مجاز و ۳۱۱ مورد ادوات و وسایل از جمله تور ماهیگیری، تیر فشار، چاقو و قفس کشف و ضبط گردید و ۶۰ اخطار به صنایع آلاینده صادر شد؛ در مجموع ۱۵۱ تخلف ثبت شد و ۱۸۷ نفر در ارتباط با این موارد دستگیر و همچنین ۱۲ تخلف در فضای مجازی شناسایی شد.

وی اضافه کرد: چهار منطقه حفاظت‌شده ملی در استان ایلام فعال است که در مجموع میزبان بیش از یک هزار گونه گیاهی هستند. علاوه بر این، تنوع زیستی استان شامل ۴۶ گونه پستاندار، ۴ گونه دوزیست، بیش از ۲۰۰ گونه پرنده، ۴۱ گونه ماهی و ۵۱ گونه خزنده است که غنای اکوسیستم منطقه را دوچندان کرده است.

محمدی همچنین به وجود بیش از ۱۹ تالاب و ۱۵ رودخانه دائمی به عنوان منابع حیاتی استان اشاره کرد.

اجرای طرح های آموزشی در مدارس

مدیرکل محیط زیست ایلام با استناد به اصل پنجم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و همگانی دانست و مقابله با هرگونه آلودگی را رسالت اصلی سازمان برشمرد.

وی آموزش و اطلاع‌رسانی را مهم‌ترین اهداف سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی و انسانی خواند و تأکید کرد: اگر بخواهیم مناطق حیات وحش حفظ شود، جز با آموزش، فرهنگ‌سازی و تنویر افکار عمومی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که با تعداد محدود نیرو نمی‌توان از این عرصه وسیع حفاظت کرد.

وی درباره طرح‌های آموزشی در مدارس گفت: طرح یک سال با محیط‌بان در مدارس ابتدایی استان اجرا شد، محیط‌بانان باتجربه مفاهیم پایه محیط‌زیست را به دانش‌آموزان آموزش دادند.

محمدی با اشاره به ظرفیت یگان حفاظت اظهار داشت: یگان حفاظت محیط‌زیست استان ایلام با ۷۲ نفر شامل ۶۰ محیط‌بان و ۱۲ رئیس پاسگاه تمامی شهرستان‌ها را پوشش می‌دهد و مسئولیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی را برعهده دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام از توسعه همکاری با دانشگاه‌ها، تشکل‌های مردمی، انجمن‌ها، هیئت‌های ورزشی و مدارس خبر داد و تأکید کرد: فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و امیدآفرینی موجب افزایش حساسیت عمومی شده و مردم با آگاهی و دغدغه در کنار همکاران محیط‌زیست برای حفاظت از منابع طبیعی تلاش می‌کنند، با همدلی و هدف مشترک محیط‌زیستی سالم برای نسل‌های آینده فراهم خواهد شد.