فعالیت بالغ بر ۳۵۰ مبلغ امین در مدارس چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای میلغان طرح امین در مدارس استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در سال تحصیلی امسال در مجموع بالغ بر ۳۵۰ مبلغ این طرح در سراسر استان به کارهای تبلیغی و تربیتی در مدارس استان میپردازند.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه از این تعداد ۲۸۵ مبلغ خواهر و برادر طرح امین هستند، ادامه داد: این افراد حداقل ۶۰ ساعت در مدرسه حضور دارند و در ۱۲ شهرستان استان مشغول فعالیت هستند.
مردانی تصریح کرد: ۷۱ مبلغ فعال در مدارس استان نیز از مبلغان و روحانیون ساکن همان منطقه هستند که علاوه بر پیشبرد کارهای مساجد محلات خود، حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ ساعت با حضور در مدارس در انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی همکاری دارند.
وی در خصوص توانمندسازی مربیان طرح امین، تصریح کرد: این مربیان آموزشهای تخصصی لازم را به دو شیوه حضوری و غیرحضوری دریافت کردند تا با آمادگی کامل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه آموزشهای غیرحضوری مربیان طرح امین در مهارتخانه طلاب صورت میگیرد، افزود: قریب به ۵۷۰ دوره غیرحضوری در این بستر تعریف شده که طلاب با مراجعه به آن میتوانند محتوای مورد نظر خود را دریافت و استفاده کنند.
مردانی ادامه داد: همچنین پیشبینی برپایی آموزشهای حضوری در طول سال نیز انجام میگیرد که برای هر شهرستان سالانه باید ۲ دوره با حضور اساتید ممتاز برگزار شود.
توانمندسازی مبلغان طرح امین با برپایی دورههای حضوری و غیرحضوری
وی با تأکید بر اینکه طلاب طرح امین آموزشهای لازم در سه سطح را گذراندهاند، ادامه داد: این آموزشها در سطوح مختلف، شامل مباحثی چون آشنایی با آموزش و پرورش، مهارتهای کلاسداری، احکام و … است و هر دوره بیش از ۱۵ جلسه است که از روشهای تدریس احکام تا تجویدالصلاة و… را شامل میشود.
مردانی اضافه کرد: همچنین معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه نیز محتوای ویژه برای آموزش در مدارس متناسب با سن دانشآموزان در اختیار مبلغان و طلاب طرح امین قرار داده است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این مربیان در طول سال تحصیلی در مدارس نکات و مطالب دینی و تربیتی را در بالغ بر ۳۰ شاخصِ تعریف شده و مشخص به دانشآموزان ارائه میدهند.
مردانی در پایان با یادآوری اینکه تمرکز اصلی مربیان امین معطوف بر تربیت دانشآموزان است، گفت: برپایی منظم و بانشاط نمازهای جماعت، طراحی و برپایی اردوهای دانشآموزی، برپایی برنامههای صبحگاه، برپایی کلاسهای دینی و قرآنی و … از اهم وظایف این مربیان است.
