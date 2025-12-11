به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید بارندگی، بارش برف، وزش باد و کاهش دید در نقاط مختلف استان اظهار کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر گلستان در آماده‌باش هستند تا در صورت وقوع حادثه، سریع‌ترین واکنش ممکن ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: این سامانه جوی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها شود و بر همین اساس ۲۰ پایگاه فعال هلال‌احمر در استان برای عملیات احتمالی تجهیز و آماده شده‌اند.

وی افزود: هدف ما کاهش زمان واکنش در شرایط اضطراری است و نیروهای امدادی تا پایان دوره هشدار در آمادگی کامل خواهند بود.

سلیمی از مردم خواست در این شرایط از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و مناطق حادثه‌خیز خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: هماهنگی با پلیس‌راه، راهداری و مدیریت بحران برقرار است و تیم‌های امدادی در صورت نیاز بدون لحظه‌ای تأخیر وارد عملیات خواهند شد.