آماده‌باش ۲۰ پایگاه هلال‌احمر گلستان هم‌زمان با هشدار نارنجی هواشناسی

گرگان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: با صدور هشدار نارنجی از سوی هواشناسی تیم‌های امدادی و ۲۰ پایگاه عملیاتی این استان برای واکنش سریع به حوادث احتمالی در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید بارندگی، بارش برف، وزش باد و کاهش دید در نقاط مختلف استان اظهار کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر گلستان در آماده‌باش هستند تا در صورت وقوع حادثه، سریع‌ترین واکنش ممکن ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: این سامانه جوی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها شود و بر همین اساس ۲۰ پایگاه فعال هلال‌احمر در استان برای عملیات احتمالی تجهیز و آماده شده‌اند.

وی افزود: هدف ما کاهش زمان واکنش در شرایط اضطراری است و نیروهای امدادی تا پایان دوره هشدار در آمادگی کامل خواهند بود.

سلیمی از مردم خواست در این شرایط از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و مناطق حادثه‌خیز خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: هماهنگی با پلیس‌راه، راهداری و مدیریت بحران برقرار است و تیم‌های امدادی در صورت نیاز بدون لحظه‌ای تأخیر وارد عملیات خواهند شد.

