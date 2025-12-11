  1. اقتصاد
شدت ریزش قیمت طلا تند شد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴

طلا در بازار جهانی ریزشی شد و در مرز ۴ هزار و ۲۰۰ دلار ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴ هزار و ۲۰۹ دلار رسید؛ این یعنی طلا افت ۲۳ دلاری قیمت را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اونس طلا در طول هفته گذشته ۶ دلار افزایش قیمت داشته است این تغییر در طول یک ماه گذشته ۲.۱ درصد بوده است.

بنا به این گزارش، کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا، همان طور که انتظار می‌رفت، نرخ استقراض شبانه کلیدی خود را به میزان یک چهارم درصد کاهش داد و آن را در محدوده بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد. با این حال، این اقدام با نشانه‌هایی از احتیاط در مورد مسیر سیاست پولی همراه بود، به طوری که سه نفر از اعضای این کمیته رأی منفی دادند که از سپتامبر ۲۰۱۹ به این طرف، اتفاق نیفتاده بود.

با سومین کاهش متوالی که روز چهارشنبه تصویب شد، تمرکز به سمت مسیری که کمیته بازار آزاد فدرال از این پس در پیش می‌گیرد، معطوف می‌شود و تنها فضای اندکی برای کاهش بیشتر وجود دارد.

البته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این تصمیم، گفت که تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد، می‌توانست «حداقل دو برابر» شود.

این تصمیم فدرال رزرو احتمالاً در بازار طلا اثرگذار خواهد بود و سمت و سوی جدیدی را به قیمت طلا خواهد داد.

طیبه بیات

نظر شما

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 0
      پاسخ
      حساب کنید یک ملیون تومن میرودبالا ۱۰۰هزارتومان میارند پایین میگن حسابی ریزش کرد
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 1
      پاسخ
      طلا تنها سرمایه ایست که اسان نقد میشود
    • محمد IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 1
      پاسخ
      جذاب ترین سرمایه گذاری طلا هست
    • طاهر IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      راست میگه،چنان افت کرد که الان قیمت یک اهن پاره چینی و یا پراید اگر با طلابسازی،ارزونتره!!بس کنید محض رضای خدا.خودرو در عرض یکماه ۳۰درصد گران شده،احدی حرف نمیزنه،قیمت جهانی طلا چه ربطی به یک خودرو چینی اشغال داره؟؟
    • ارش IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      آخه چرا حرف الکی میزنیدطلای جهانی امروزهراونس شد۴۳۳۰طلای۱۸عیارهم شد۱۳۱۵۰۰۰۰روزی دو درصدافزایش داره شمامیگی ریزش شدید
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      امروزجمعه 20آذرطلای جهانی نزدیک4300دلارطلای18مبلغ13میلیون صدهم ردکرده
    • مهرداد IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ازفرداتااوخرهفته اینده قیمت طلاشدیدکاهش پیدامیکنه هرکس قصدفروش داره شنبه اول صبح بهترین زمان فروش هست چون ازبعدازظهرشنبه ریزش شروع میشه

