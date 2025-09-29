در روایات،مسلمان شدن همه مردم جهان پیش از ظهور نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود عالی در سخنرانی ای که به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در هیئت آئین حسینی برگزار شد با اشاره به نقشه دشمن در حذف رهبران مقاومت بیان داشت: در رسانه ها و فضای عمومی متأثر از پروپاگاندای رژیم صهیونیستی، اینگونه القا شد که با شهادت سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی الدین و شهدای مقاومت دیگر اثری از محور مقاومت باقی نمانده است. مقاومت، فراز و نشیب دارد ولی از بین نرفته است؛ حتی پس از خسارت‌ها خود را بازسازی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکهاتفاقات دو سال گذشته باعث شده است مقاومت و بیداری جهانی شود، تصریح کرد: علی رغم ارزش والای شهدای این ایام، مهم‌تر از حضور ایشان، گسترش تفکر مقاومت است که از کشورهای منطقه به سراسر جهان رفته است.

حجت الاسلام عالی با اشاره به نمونه هایی از بیداری جهانی افزود: تظاهرات گسترده در اروپا و آمریکا به‌رغم هزینه‌های شخصی (مثل اخراج دانشجویان از دانشگاه کلمبیا)، حرکت کاروان صمود متشکل از ۴۴ کشور به سوی غزه، با حضور افراد فداکار مثل مادری که با فرزندانش آمده تا با مردم غزه هم‌سرنوشت شود، نمونه هایی هستند که هزینه، آوارگی و تحمل خسارات دنیایی دارند، اما توزیع تفکر مقاومت باعث رشد شده است.

این خطیب دینی با قیاس فداکاری مردم غزه با نهضت امام حسین (ع) به‌عنوان عامل بیداری وجدان جهانی و زمینه‌ساز ظهور بیان کرد: گرچه مقایسه معصومین با غیر معصومین قیاسی مع الفارق است اما می توان الگویی مشترک بین فداکاری شهیدان غزه و نهضت عاشورای امام حسین علیه السلام را مشاهده نمود. خون شهیدان غزه موجب بیداری جهانی شدهاست، همانند شهادت امام حسین (ع) که «لیستنقذ عبادک من الجهالة» (نجات مردم از جهل و سرگردانی) را محقق ساخت.

وی به نشانه های پیش از ظهور و ایستادگی مردم مقابل ظلم اشاره کرد و افزود: در روایت عبارتی دال بر مسلمان شدن همه مردم پیش از ظهور نیامده است. آنچه روایت می‌گوید، مبارزه با ظلم و گرایش به عدالت در سراسر جهان است. این شهادت‌ها شکست نیست، بلکه زمینه‌ساز ظهور و تحقق عدالت جهانی است.

حجت الاسلام عالی با استناد به نامه ۳۱ نهج البلاغه، تقوا را به‌مثابه سیستم امنیتی روح معرفی کرد و ادامه داد تقوا نه صرفاً پرهیز، بلکه ملکه و ساختار دفاعی درونی معرفی شده است. برای برخی این تقوا به حدی می رسد که در زمان خواب نیز، روح از خود محافظت می کند. روح نیازمند سیستمی است که هنگام مواجهه با گناه، آژیر خطر بدهد. تقوای گریز کسی است که از محیط گناه بدون ساختن مقاومت درونی دور می شود. تقوای ستیز یعنی واکسینه کردن روح، به‌طوری‌که حتی در محیط آلوده هم توان مقاومت وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود اولین کتاب سلوک حقیقی را رساله عملیه معرفی کرد و گفت: بدون آشنایی و عمل به واجبات و محرمات، رشد معنوی ممکن نیست. برای سیر و سلوک باید به احکام شرعی پایبند بود. برخی فرقه ها همچون تصوف که شریعت را کنار گذاشتند، دچار انحرافات جدی شده اند.

این کارشناس دینی یادآور شد: انسان بدون خدا احساس خفگی دارد، حتی در رفاه مادی. مثلاً می توان به آمار بالای افسردگی و خودکشی در کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد.

باید به ذکر قلبی توجه کرد و صرفاً ذکر لفظی کارساز نیست، به اذکاری چون «لاحول و لا قوه الا بالله»، «یا حی یا قیوم» و به‌ویژه صلوات به‌عنوان بهترین ذکر و ورود به ولایت اهل بیت پس از گناه توصیه شده است. نماز را می توان به‌عنوان «ذکر الله اعظم» و پُرارزش‌ترین ارتباط پنج‌گانه روزانه با خدا شناخت.

حجت الاسلام عالی با اشاره به نمونه های عینی و محسوس از اولیا الله تشریح کرد: حسین یوسف‌الهی، شهید ۲۴ ساله و جانشین واحد اطلاعات عملیات لشکر ثارالله بود که پنج سال، جز دو روز که در آنها روزه حرام است، روزه‌دار بود. شهید حاج قاسم سلیمانی به او بسیار علاقه داشت و وصیت کرده بود در کنار قبر حسین یوسف‌الهی که دفن گردند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مسیر معنوی مؤمن را در سه محور ترسیم می‌شود عنوان کرد: این سه محور ایمان به مقاومت و بیداری جهانی که با خون شهیدان حفظ و گسترش یافته، ساخت سیستم دفاعی روح از راه تقوا و پایبندی به شریعت، به‌گونه‌ای که در هیچ محیطی آلوده نشود و یاد و ذکر خدا و الگو گرفتن از بندگان خالص، به‌عنوان راه رسیدن به آرامش واقعی و آمادگی برای ظهور.