نماینده ادوار مجلس: تقویت انسجام ملی مهم ترین وظیفه مسئولان و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین محمدصادقی صبح دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر اظهار کرد: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی عامل اصلی پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه‌ای بود که استکبار علیه کشور به راه انداخته بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: جنگ ۱۲ روزه بار دیگر یادآور افتخارات هشت سال دفاع مقدس شد و امروز باید انسجام و اتحاد ملی بیش از گذشته حفظ شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مسئول بهداشت و درمان جبهه مقاومت با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نماد اقتدار و پیشرفت ایران در عرصه‌های مختلف است، افزود: تقویت توان دفاعی کشور پس از این جنگ اخیر یک ضرورت مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

محمدصادقی با اشاره به مکانیسم ماشه خاطرنشان کرد: این سازوکار یک تفنگ خالی است، چرا که غرب هر تحریمی که می‌توانسته تاکنون علیه ملت ایران اعمال کرده و آنچه باقی مانده بیشتر جنبه روانی دارد.

وی تصریح کرد: دشمنان نمی‌خواهند کشوری به نام ایران بر روی نقشه جهان باقی بماند، اما با انسجام ملی، وحدت، تدابیر رهبر معظم انقلاب و تلاش نیروهای نظامی و امنیتی می‌توان بر همه مشکلات فائق آمد.