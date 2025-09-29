احسانی:۵۳۶کیلوگرم میگوی صید شده غیرمجاز در ایام دریابست هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازمانی و پیرو دستورات اکید فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان استان و مدیرکل شیلات هرمزگان، با توجه به ایام دریابست و به منظور جلوگیری از قاچاق و صید غیرمجاز، مأموران پایگاه حفاظت منابع آبزیان بندر کوهستک با همکاری نیروهای ایست بازرسی شهیدسیاوشی شهرستان سیریک موفق به کشف و ضبط این محموله شدند.

وی افزود: در این عملیات از دو دستگاه خودروی پژو پارس و وانت آریسان در مجموع ۵۳۶ کیلوگرم میگوی دریایی صید شده غیرمجاز کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی، میگوهای مکشوفه به سردخانه منتقل و خودروها به پارکینگ انتقال یافت. همچنین برای متهمین پرونده قضایی تشکیل گردید.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان بیان کرد: یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی بر اجرای قوانین دریابست و مبارزه با صید غیرمجاز نظارت خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

گفتنی است دریابست فصل صید میگوی استان هرمزگان از یکم لغایت نهم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای میگو گیر استان از جمله قشم، سیریک، میناب، بندرعباس وخمیر در حال اجرا است.