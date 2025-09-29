  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

احسانی:۵۳۶کیلوگرم میگوی صید شده غیرمجاز در ایام دریابست هرمزگان کشف شد

احسانی:۵۳۶کیلوگرم میگوی صید شده غیرمجاز در ایام دریابست هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان از کشف و ضبط ۵۳۶ کیلوگرم میگوی صید شده غیرمجاز در زمان اجرای دریابست در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازمانی و پیرو دستورات اکید فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان استان و مدیرکل شیلات هرمزگان، با توجه به ایام دریابست و به منظور جلوگیری از قاچاق و صید غیرمجاز، مأموران پایگاه حفاظت منابع آبزیان بندر کوهستک با همکاری نیروهای ایست بازرسی شهیدسیاوشی شهرستان سیریک موفق به کشف و ضبط این محموله شدند.

وی افزود: در این عملیات از دو دستگاه خودروی پژو پارس و وانت آریسان در مجموع ۵۳۶ کیلوگرم میگوی دریایی صید شده غیرمجاز کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی، میگوهای مکشوفه به سردخانه منتقل و خودروها به پارکینگ انتقال یافت. همچنین برای متهمین پرونده قضایی تشکیل گردید.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان بیان کرد: یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی بر اجرای قوانین دریابست و مبارزه با صید غیرمجاز نظارت خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

گفتنی است دریابست فصل صید میگوی استان هرمزگان از یکم لغایت نهم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای میگو گیر استان از جمله قشم، سیریک، میناب، بندرعباس وخمیر در حال اجرا است.

کد خبر 6605429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها