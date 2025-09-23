مدیرکل شیلات هرمزگان: دریابست فصل صید میگو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات شیلاتی اظهارکرد: این طرح با همکاری صیادان، اتحادیه‌ها و نهادهای کنترلی و نظارتی در شهرستان‌های میگو گیر سیریک، میناب، قشم و بندرعباس و خمیر انجام می‌شود تا زمینه بازسازی ذخایر میگو در آب‌های استان فراهم گردد.

وی افزود: در این مدت هرگونه فعالیت‌های صید و صیادی در آب‌های مذکور ممنوع است و تنها صید ساردین با روش تأیید شده شیلات استان در آب‌های قشم آزاد است.

بارانی اضافه کرد: اجرای طرح دریابست در واقع فرصتی برای تجدید قوای طبیعی ذخایر میگو است و نقش مهمی در بازگشت جمعیت گونه‌های ارزشمند این آبزی به چرخه صید ایفا می‌کند.

به گفته مدیرکل شیلات هرمزگان، استان هرمزگان یکی از قطب‌های اصلی صید و فرآوری میگو در کشور است و رعایت طرح‌های حفاظتی همچون دریابست، تضمین‌کننده استمرار فعالیت‌های صیادی و اقتصادی در این بخش خواهد بود.

مسعود بارانی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود جامعه صیادی استان همانند گذشته همکاری لازم را در اجرای این طرح داشته باشند تا شاهد تداوم بهره‌برداری پایدار از ذخایر ارزشمند میگو باشیم.

گفتنی است همزمان با روز اول دریابست مانور یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با حضور دکتر کامرانی قائم مقام استاندار، مدیرکل شیلات هرمزگان، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، روئسای ادارات، بازرسی، روابط عمومی، شیلات بندرعباس و جمعی از مسئولین استان با مشارکت نیروی دریایی سپاه و مرزبانی استان هرمزگان برگزار شد.