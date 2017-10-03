فصل صید میگو در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی گفت: جلسه کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان که با حضور نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، جمعی از روسای شهرستانها و کارکنان شیلات هرمزگان و جمعی از صیادان استان و نمایندگان آنها در اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد، آغاز فصل صید میگو هرمزگان از یازدهم مهرماه مشخص گردید.

وی با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقرارات صید و صیادی با همکاری صیادان نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت، یادآور شد: با توجه به کارشناسی های انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان میزان صید قابل مجاز حدود هزار و ۵۳۰ تن خواند که از این میزان حدود هزار و ۳۰۰ تن میگوی درشت و حدود ۲۳۰ تن میگوی سرتیز پیش بینی می شود.

محبی با اشاره به اجرای طرح دریابست در آبهای هرمزگان گفت: آنچه مسلم است با اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید تمامی گونه های آبزی (دریابست) شرایط بهتری برای رشد و تکثیر و احیای نسل آبزیان در زیستگاه های طبیعی فراهم شده است.

مدیر کل شیلات هرمزگان از مسئولان محلی استان، استانداری، دریابانی، مرزبانی، یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان های ساحلی، ناجا، مسئولان قضایی و سایر ارگان های ذیربط ،صیادان و بهره برداران که در اجرای این مهم که گامی موثر در تحقق سیاست های مدیریت صید شیلات در جهت حفظ ذخایر آبزیان استان هرمزگان و سایر استان های ساحلی بود تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، ۴۰ درصد صید آب های جنوب، حدود ۴۲۰۰ فروند شناور مجاز و۳۰ هزار نفر صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود