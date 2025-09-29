توضیحات معاون شهردار تهران درباره حواشی مطرح شده از یک مرکز یاورشهر

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدامین توکلی‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درخصوص تذکر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر فرار تعدادی از معتادان از یکی از مراکز یاورشهر، اظهار کرد: یکی از پیمانکاران در یکی از مجموعه‌ها تخلفاتی داشت که اتفاقا رئیس کمیته اجتماعی شورا نیز در بازدیدی که داشت، گزارش آن را اعلام کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: با توجه به تخلفات صورت گرفته، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با پیمانکار برخورد کرده و محدوده این مرکز کوچکتر خواهد شد تا بتوان آن را بهتر مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه با دادستانی دماوند، سازمان بهزیستی، مجموعه فشافویه و سازمان زندان‌ها در این خصوص صحبت شد، گفت: بنای ما بر این است که از ظرفیت مجموعه زیادیان و فشافویه که آماده پذیرش هستند، استفاده شود تا بار مجموعه‌ای که دچار اخلال شده تا زمان رفع مشکلات سبک می‌شود.

توکلی‌زاده با بیان اینکه پیمانکار تعهداتی به ما در مورد توزیع غذا، پزشک، مددکاری و فضای اسکان دارد، خاطرنشان کرد: طبق نظارت و بازرسی‌های مکرر، این تعهدات به طور کامل انجام نشده و به پیمانکار اعلام شده که باید مرکز را تحویل دهد.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسه مفصلی با حضور دادستان برگزار و تعهدات به پیمانکار تذکر داده شد.

توکلی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این نیز سابقه فرار معتادان از این مجموعه وجود داشته است، گفت: خیر در گذشته از این مرکز مددجویی فرار نکرده است.