به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خانلری مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز مرحله دوم عملیات حج عمره اظهار کرد: دوره دوم اعزام عمره‌گزاران از یکم شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده است. در روزهای ابتدایی این مرحله، روزانه دو پرواز به عربستان انجام می‌شد که از ابتدای مهرماه به چهار پرواز رفت افزایش یافته است.

وی افزود: عمره‌گزاران از ابتدای شهریور تاکنون از ۱۱ ایستگاه پروازی شامل فرودگاه حضرت امام (ره)، گرگان، اهواز، زاهدان، تبریز، بندرعباس، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ساری اعزام شده‌اند و از ظهر امروز (دوشنبه، ۷ شهریور) نیز پروازهای ایستگاه یزد آغاز می‌شود.

خانلری بیان کرد: برای انجام پروازهای عمره، هواپیماهای ایرباس اختصاص یافته و یک فروند هواپیمای پشتیبان نیز در صورت نیاز جایگزین خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پایان روز چهارم مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار زائر در قالب ۴۱ پرواز به مدینه منوره و ۹ هزار و ۳۳۷ زائر طی ۴۰ پرواز به جده اعزام شده‌اند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: فرودگاه حضرت امام (ره) با اعزام ۹ هزار و ۵۱۳ زائر در قالب ۴۱ پرواز رفت، بیشترین سهم اعزام زائران را در میان ایستگاه‌های پروازی به خود اختصاص داده است.