به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی گفت: یک هزار و ۶۱ تن آرد مناسبتی در ایام محرم و صفر، اربعین و مصرف فصول کشاورزی و فوق العاده در سطح استان زنجان توزیع شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۸۸۸ تن آرد فوق العاده برای مصرف شهرستانهای زنجان، طارم، ماهنشان، ایجرود، سلطانیه، ابهر و خدابنده تامین و توزیع شده است. همچنین ۱۷۳ تن آرد مناسبتی (ایام محرم و صفر، اربعین) و فصول کشاورزی در سطح استان زنجان تامین و توزیع شده است.
زمانی با شاره به اینکه در فصل کشاورزی مصرف نان در بعضی از شهرستانها افزایش میباید، تصریح کرد: تعیین سهمیه آرد مناسبتی و فوقالعاده هر شهرستان بر اساس ارزیابی دستگاههای ذیربط و رصدهای نظارتی عرضه و تقاضای نان صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه سهمیه آرد فوقالعاده خارج از سهمیه واحدهای نانوایی است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانها در توزیع آرد فوقالعاده دقت و اهتمام لازم را اعمال کرده و همچنین دستگاههای نظارتی شهرستانها نیز کنترل و صحت عملکرد پخت واحدهای نانوایی را بررسی کنند تا شهروندان در تامین نان با مشکل مواجه نشوند.
