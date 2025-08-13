۳۸۸۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی در جریان بازدید از سیلوهای خرید تضمینی گندم، افزود: با پیگیری و هماهنگی مسئولین ارشد استانی باقی مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز و پرداخت مطالبات به روز می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ارزش ریالی خرید تضمینی گندم ۶۳ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال است، گفت: تاکنون ۳۱۶ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا مورخ ۲۱ مردادماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

زمانی در خصوص پرداخت وجه گندم به کشاورزان، افزود: پس از تحویل گندم به مراکز خرید و ثبت اسناد مربوطه فایل پرداخت وجه، به بانک کشاورزی ارسال و بعد از طی مراحل اداری به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال تعیین شده است.