تامین و توزیع ۶۹۶ تن برنج و شکر در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی با بیان اینکه ۶۹۶ تن برنج و شکر در راستای تنظیم بازار استان در شش ماهه اول سال جاری تامین و توزیع شده است، گفت: ۶۳۱ تن برنج هندی ۱۵۰۹ در بسته‌بندی ۱۰ کیلویی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای بسته بندی و توزیع به صنوف عاملین توزیع حقیقی و حقوقی، مراکز خیریه و بهزیستی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها در سطح استان زنجان عرضه شد.

وی افزود: ۶۵ تن شکر سفید با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای بسته بندی و توزیع به صنوف عاملین توزیع حقیقی و حقوقی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و غرفه‌های میادین تره بار در سطح استان زنجان عرضه شده است.

زمانی خاطرنشان کرد: شکر سفید نیز در بسته‌بندی‌های مختلف با قیمت ستاد تنظیم بازار با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای هر کیلوگرم در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه توزیع کالاهای اساسی استان توسط ۲۴ مباشر انجام می‌شود، بیان کرد: عاملین توزیع بعد از معرفی سازمان جهاد کشاورزی و دریافت برنج و شکر و انجام بسته بندی، کالای مورد نیاز مردم را در مراکز فروش توزیع می‌کنند.