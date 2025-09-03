  1. استانها
خرید تضمینی بیش از ۳۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان زنجان

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از خرید تضمینی بیش از ۳۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان در سال زراعی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی از خرید تضمینی بیش از ۳۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان این استان در سال زراعی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بهای این محصول با نرخ هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم استان نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته، اظهار کرد: با وجود کاهش تولید، به همت کشاورزان زنجانی موفق شدیم در جایگاه دهم کشور در خرید تضمینی گندم قرار بگیریم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین افزود: در فصل خرید امسال، ۴۲ مرکز فعال بودند و در مجموع ۶۴ هزار و ۳۴۶ محموله گندم از سوی ۱۹ هزار و ۵۰۰ گندمکار به مراکز خرید تحویل داده شد. این محصول در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی ذخیره‌سازی شده و در برنامه‌ریزی برای تأمین آرد و نان شهروندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: استان زنجان پس از استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی و اردبیل رتبه دهم را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

زمانی با تأکید بر تسویه مطالبات کشاورزان گفت: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز در روزهای آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.

