به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی گفت: پرونده خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴ در استان زنجان با پرداخت کامل مطالبات گندمکاران رسماً بسته شد.
زمانی افزود: عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری از طریق ۴۲ مرکز فعال در سطح استان انجام شد و در مجموع ۳۲۲ هزار تُن گندم بهصورت تضمینی از کشاورزان زنجانی خریداری و به سیلوهای ملکی و خصوصی تحویل گردید.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت:: علاوه بر خرید تضمینی، بخشی از گندم نیز در قالب خرید توافقی جذب شد که در مجموع، میزان کل خرید گندم استان (تضمینی و توافقی) به ۳۳۵ هزار و ۲۴۱ تُن رسید.
زمانی با اشاره به پرداخت کامل بهای گندم خریداریشده اظهار داشت: در راستای حمایت از کشاورزان و بهمنظور تسریع در واریز وجوه، تمامی مطالبات به مبلغ ۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان به حساب ۱۹ هزار و ۶۰۴ کشاورز زنجانی واریز شده است.
وی ادامه داد: در طول فصل خرید، ۶۴ هزار و ۸۲۳ محموله گندم از گندمکاران تحویل مراکز خرید شد که نسبت به سال گذشته روندی مطلوب و منظم داشته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در خصوص نرخ خرید گندم نیز گفت: بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴، به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که مبنای محاسبه و پرداخت به گندمکاران قرار گرفت.
زمانی ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان، مدیران مراکز خرید و دستگاههای همکار تصریح کرد: همکاری مطلوب شرکت بازرگانی دولتی ایران، جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط موجب شد فرایند خرید و پرداخت مطالبات در زمان مقرر و بدون وقفه برای اولین بار در سالهای گذشته انجام گیرد.وی تأکید کرد: استان زنجان با عملکرد مناسب در اجرای سیاست خرید تضمینی، نقش مؤثری در تأمین و پایداری امنیت غذایی کشور ایفا کرده و بهعنوان یکی از استانهای موفق در ساماندهی خرید و تحویل گندم شناخته میشود.
