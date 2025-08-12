مدیریت آب و انرژی اولویت توسعه صنعتی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی مسیبی ظهر سهشنبه در نشست خبری در مورد آمار پنج ماهه امسال تا ۱۹ مردادماه اظهار کرد: در این مدت ۹ هزار و ۱۷۵ بازرسی اتفاق افتاده و یک هزار و ۴۵۵ پرونده تشکیل شد.
وی به افزایش تعداد اکیپهای بازرسی اشاره کرد و گفت: قرارگاه شهید سلامی در اتاق اصناف تشکیل شده و نحوه نظارت بر عمدهفروشها، خردهفروشها و شرکتهای پخش با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اصناف، تعزیرات، جهاد کشاورزی، اداره غله و سایر موارد انجام میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بیشترین پروندهها را مربوط عدم درج قیمت، گران فروشی و نداشتن پروانه کسب دانست و افزود: ۴۴ مورد قاچاق و ۴۲ مورد عرضه خارج از شبکه محصول کشف شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت مکانیزه کردن واحدهای صنفی پیش برویم، عنوان کرد: بیشتر بازرسیها در حوزه مواد غذایی بوده و معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
مسیبی در مورد وضعیت آرد و نان تصریح کرد: با اصلاح قیمت نان با توجه به اعتراض نانوایان در مورد کم شدن درآمد، امیدواریم بهانهای برای خودداری از اصلاح آرد و نان، کمفروشی گرانفروشی و فروش اجباری نداشته باشیم.
وی ادامه داد: علاوه بر مواد غذایی برای نظارت سایر صنوف همچون لوازم خانگی، لوازم یدکی، شویندهها، تایر سبک و سنگین، خدمات خودرویی و سایر موارد نیز انجام میشود.
مدیرکل صمت استان زنجان خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از فروش مصالح ساختمانی غیراستاندارد بهمنظور حفظ حقوق مصرفکنندگان، رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ایمنی در برابر زلزله با همکاری نظام مهندسی در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد حوزه صنایع و طرح و برنامه اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۶۸ فقره جواز تأسیس و طرح توسعه در استان زنجان صادر شده که به سرمایهگذاری ۲۱ همتی نیاز دارد.
مسیبی با بیان اینکه فعالان صنعتی در زمان صدور جواز باید چند نکته را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: در بحث آب جدی هستیم و سرمایهگذار باید به فکر انرژی، پ پاک باشد و در صورت توان به بحث احداث نیروگاه ورود پیدا کند.
وی ضمن توصیه به تکمیل زنجیرههای تولید عنوان کرد: توجه به موضوعاتی همچون آب، انرژی، صنایع پاک، ایجاد ارزش افزوده و تولیدات صادراتمحور را با متقاضی به اشتراک میگذاریم.
مدیرکل صمت استان زنجان پیشبینی اشتغال در ۲۶۸ فقره جواز صادر شده را ۹ هزار نفر برشمرد و گفت: ۳۱۰ جواز تأسیس داریم که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این طرحها برای حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد میکند.
وی به اشاره به اینکه به طور کلی ۱۳۸۱ پروانه بهرهبرداری داریم که با ۶۰ همت اشتغال ۵۵ هزار نفر را فراهم کرده است، یادآور شد: ۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش ماشینآلات صادر شده و ۲۰ میلیون بعدی هم در حال تخصیص است.
مسیبی با اشاره به اینکه تولید پوشاک ۵ هزار تن است و سرمایهگذاری خوبی در نخ و پارچه در استان داریم، تصریح کرد: زنجان، استان خوبی برای جذب سرمایهگذار در تولید پوشاک بهویژه در شهرستان خدابنده است؛ چراکه واحد صنفی خرد و کوچک در این صنف زیاد بوده و با جذب سرمایهگذار تحول منطقه را نیز در بر دارد.
