وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهوارههای ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.
وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهوارههای موقعیتیاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته میشود؛ ماهوارههای سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهوارههای ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کمکاریهایی در این زمینه بوده که انشاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.
یزدانیان در خصوص استفاده از سیستمهای ناوبری خارجی، به ویژه سیستمهای چینی گفت: استفاده از این سیستمها میتواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.
وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستمهای ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومهای حداقل سه تا پنج سال زمان میبرد.
