به گزارش خبرنگار مهر،، هفت مهر ماه سال ۱۳۵۹ پالایشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از سوی دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت. پس از این اتفاق، آتش نشانان برای اطفای حریق وارد عمل شدند، در حین اطفای حریق بار دیگر این پالایشگاه بمباران شد و تعداد زیادی از آتش نشانان در این حادثه شهید شدند.
چند سال بعد از این حادثه، طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تأیید شد.
روز آتشنشان فرصتی است تا علاوه بر ادای احترام به جانباختگان این عرصه، از تلاش بیوقفه آتشنشانان امروز نیز قدردانی شود؛ کسانی که در سختترین شرایط، بدون هیچ چشمداشتی در برابر خطر میایستند تا امنیت و آرامش جامعه برقرار بماند. البته در کنار ایستادگی مردان آتش نشان، باید به زنان شجاعی اشاره کنیم که پا به پای مردان، در دل آتش میزنند و جان مردم را نجات میدهند.
زنان آتشنشان، با مهارت، قدرت و شجاعت مثالزدنی، در عملیاتهای سخت و خطرناک حضور دارند و ثابت کردهاند که هیچ محدودیتی برای تلاش و ایثار وجود ندارد. آنها نه تنها نماد ایستادگی و فداکاریاند، بلکه الهامبخش همه زنان و مردانی هستند که در میدانهای سخت میجنگند تا امنیت و آرامش را به جامعه هدیه کنند.
