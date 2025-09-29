به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این نشست با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری، اعضای هیئت عامل، مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، مدیران امور مناطق کشور و مدیران شعب بانک مسکن به همراه مدیرعامل گروه مالی، مدیران عامل شرکت‌های تابعه بانک به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با راهبردی خواندن این نشست گفت: شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن، ریشه‌دار و دارای ظرفیت‌های قوی هستند که باید از آن به بهترین شکل به نفع افزایش توان مالی بانک بهره برد.

وی افزود: در شرایط فعلی بانک، ضرورت برنامه‌ریزی گسترده و همه‌جانبه برای توسعه نقدینگی و توانمندسازی مالی بیش از گذشته احساس می‌شود. افزایش منابع بانک برای تداوم کار و ادامه ماموریت ذاتی آن، یا از طریق افزایش سرمایه دولتی حاصل می‌شود و یا وصول مطالبات و جذب منابع که البته بخشی از این جذب از طریق ظرفیت سوپرمارکت مالی بانک مسکن حاصل خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: نیاز به ارتباط ساماندهی شده میان شبکه شعب در تمامی استان‌ها و شرکت‌های گروه مالی، کاملاً محسوس است و باید این نیاز به همگرایی بدل شود.

خورسندیان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ناگزیر به توسعه بانکداری شرکتی و بازاریابی هستیم. از سوی دیگر، مشتریان کلان بانک نیز انتظار دریافت خدمات گسترده و متنوعی دارند که در شرکت‌های تابعه به خوبی امکان ارائه این خدمات متنوع وجود دارد.

وی در ادامه به بخشی از خدمات گروه مالی اشاره کرد و گفت: مذاکرات بازاریابی نشان از نیاز برخی مشتریان به خرید و فروش کالا در بورس کالا دارد که در این زمینه، کارگزاری بانک مسکن اثربخش است. برخی برای تامین مالی به انتشار اوراق نیاز دارند که شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به خوبی از عهده آن برمی‌آید. همچنین شرکت واسپاری امکان ارائه خدمات لیزینگ به مشتریان دارد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: لازمه این تعامل، ایجاد یک نقطه اتصال برای آگاهی از نیازهای مشتریان و متناسب‌سازی آن با ظرفیت‌های گروه مالی است.

وی در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم به همت همکاران مجموعه بزرگ بانک مسکن شاهد تقویت بانکداری شرکتی و ارائه خدمات متنوع در تمامی استان‌ها به نحو احسن باشیم.

مدیران ارشد بانک، مدیران گروه مالی و نیز مدیران شعب استان‌ها و مناطق در ادامه این جلسه به بیان دغدغه‌ها، نقطه نظرات و پیشنهاداتی در خصوص توسعه تعاملات بدنه بانک با شرکت‌های تابعه و ارتقای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گروه مالی بانک مسکن پرداختند.