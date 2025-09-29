  1. استانها
  2. گیلان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

ملک علیپور: جنگ ۱۲ روزه تکرار دفاع مقدس با مشارکت همه‌جانبه مردم بود

رشت - رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان گفت: جنگ ۱۲ روزه تکرار دفاع مقدس با مشارکت گسترده و همدلانه مردم بود که انسجام ملی را علیه دشمن متجاوز به نمایش گذاشت.

سرهنگ غلامرضا ملک‌علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در جنگ ۱۲ روزه و کنگره شهدای گیلان اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه، تکرار دفاع مقدس با مشارکت همه‌جانبه مردم بود که انسجام و همبستگی ملی را در برابر دشمن متجاوز به نمایش گذاشت.

وی افزود: بین انبیای الهی، بعثت رسول خدا به عنوان عید مبعث شناخته شده و این واقعه باعث برانگیختگی گسترده‌ای در میان تمامی اقوام، قبایل و گروه‌های مختلف شد این برانگیختگی در دوران دفاع مقدس نیز به‌وضوح مشاهده شد؛ مردم با هر توان خود، چه در میدان نبرد، چه در پشت جبهه و حمایت‌های معنوی، حضور فعال داشتند.

رئیس ستاد کنگره شهدای گیلان درباره جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: این جنگ نیز دفاعی مقدس بود، زیرا در برابر دشمن متجاوز ایستادیم و دفاع ما مشروع و حق بود مردم و مسئولان با وجود تمامی مشکلات، با احساس تکلیف و همبستگی ویژه‌ای در صحنه حضور یافتند و این انسجام توطئه‌های دشمن را خنثی کرد.

وی ادامه داد: دشمن پیش‌بینی کرده بود که با جنگ مستقیم، بتواند مردم را از صحنه خارج کند اما حضور پرشور مردمی تمامی نقشه‌ها و تلاش‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد مردم با حضور خود نه تنها از میدان‌های جنگ حمایت کردند بلکه نفوذ و نفوذی‌های دشمن را نیز به هم زدند.

سرهنگ ملک‌علیپور در ادامه به برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان اشاره و تصریح کرد: در این رویداد نیز شاهد برانگیختگی و همراهی بی‌نظیر مردم بودیم مردم و همه کسانی که توان داشتند در اجرای این کنگره کمک کردند؛ چه به صورت مادی، چه نقدی و چه پشتیبانی فکری.

وی افزود: در نشست اخیر سازمان بسیج کشور، مسئولان اعتراف کردند که کنگره شهدای گیلان خیزش مردمی بی‌سابقه‌ای بود و جمعیت شرکت‌کننده در این رویداد از نظر کمی در ۳۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

رئیس ستاد کنگره شهدای گیلان در پایان تاکید کرد: این حضور گسترده و آگاهانه مردم نشان‌دهنده آن است که هر زمان ملت ایران احساس کند که برای انقلاب و نظام اسلامی باید کاری انجام دهد، با پای خود در میدان حضور می‌یابد و تا پای جان برای حفظ ارزش‌ها تلاش می‌کند.

