سرهنگ غلامرضا ملکعلیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در جنگ ۱۲ روزه و کنگره شهدای گیلان اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه، تکرار دفاع مقدس با مشارکت همهجانبه مردم بود که انسجام و همبستگی ملی را در برابر دشمن متجاوز به نمایش گذاشت.
وی افزود: بین انبیای الهی، بعثت رسول خدا به عنوان عید مبعث شناخته شده و این واقعه باعث برانگیختگی گستردهای در میان تمامی اقوام، قبایل و گروههای مختلف شد این برانگیختگی در دوران دفاع مقدس نیز بهوضوح مشاهده شد؛ مردم با هر توان خود، چه در میدان نبرد، چه در پشت جبهه و حمایتهای معنوی، حضور فعال داشتند.
رئیس ستاد کنگره شهدای گیلان درباره جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: این جنگ نیز دفاعی مقدس بود، زیرا در برابر دشمن متجاوز ایستادیم و دفاع ما مشروع و حق بود مردم و مسئولان با وجود تمامی مشکلات، با احساس تکلیف و همبستگی ویژهای در صحنه حضور یافتند و این انسجام توطئههای دشمن را خنثی کرد.
وی ادامه داد: دشمن پیشبینی کرده بود که با جنگ مستقیم، بتواند مردم را از صحنه خارج کند اما حضور پرشور مردمی تمامی نقشهها و تلاشهای آنها را نقش بر آب کرد مردم با حضور خود نه تنها از میدانهای جنگ حمایت کردند بلکه نفوذ و نفوذیهای دشمن را نیز به هم زدند.
سرهنگ ملکعلیپور در ادامه به برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان اشاره و تصریح کرد: در این رویداد نیز شاهد برانگیختگی و همراهی بینظیر مردم بودیم مردم و همه کسانی که توان داشتند در اجرای این کنگره کمک کردند؛ چه به صورت مادی، چه نقدی و چه پشتیبانی فکری.
وی افزود: در نشست اخیر سازمان بسیج کشور، مسئولان اعتراف کردند که کنگره شهدای گیلان خیزش مردمی بیسابقهای بود و جمعیت شرکتکننده در این رویداد از نظر کمی در ۳۰ سال گذشته بینظیر بوده است.
رئیس ستاد کنگره شهدای گیلان در پایان تاکید کرد: این حضور گسترده و آگاهانه مردم نشاندهنده آن است که هر زمان ملت ایران احساس کند که برای انقلاب و نظام اسلامی باید کاری انجام دهد، با پای خود در میدان حضور مییابد و تا پای جان برای حفظ ارزشها تلاش میکند.
