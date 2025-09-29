دادستان قروه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان پیش از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان قروه که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با اشاره به اهمیت استراتژیک دشت قروه، بر ضرورت حفاظت از منابع آبی، مقابله با چاههای غیرمجاز و اجرای پروژه انتقال آب از سد آزاد تأکید کرد.
محمد جباری در سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای امنیت و شهدای مقاومت، با اشاره به تهدیدهای بینالمللی علیه ملتها، اظهار داشت: استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورها، هیچ تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان قائل نیست و بارها اصول و معاهدات بینالمللی را نقض کرده است.
وی سپس با تشریح جایگاه و کارویژههای دادستان در نظام حقوقی، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، وظایف دادستان صرفاً سلبی نیست، بلکه نقش ایجابی مهمی در پیشبرد اهداف عدالتمحور جامعه دارد و به گفته صاحبنظران حقوقی، بیش از ۳۰۰ وظیفه مختلف برای دادستان تعریف شده است.
دشت قروه، گنج نهفتهای برای توسعه استان
جباری با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر دشت قروه، گفت:
این دشت حاصلخیز، از گردنه وینسار تا صلواتآباد گسترده شده و برای بیش از ۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: این یک نعمت خدادادی است که باید بهطور علمی و پایدار مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با اشاره به تهدیدات زیستمحیطی و فرونشست زمین در منطقه افزود: افزایش بیرویه سطح زیر کشت، حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیضابطه از منابع آبی، مهمترین چالشهای این منطقه است و مقابله با این مشکلات نیازمند تصمیمات کارشناسانه، همافزایی سازمانها و اقدام قانونی هماهنگ است.
لزوم تسریع در انتقال آب به دشتهای قروه و دهگلان
دادستان مرکز استان کردستان همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب از سد آزاد به دشتهای قروه و دهگلان تأکید کرد و افزود: منابع آبی موجود، بهویژه در این دشت راهبردی، باید بهدرستی مدیریت شوند تا هم امنیت غذایی حفظ شود و هم از بحرانهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
در بخش پایانی سخنان خود، جباری با دعوت از مسئولان شهرستان برای همکاری نزدیکتر، گفت: ادارات و سازمانهای مختلف باید با روحیه برادری، همدلی و تعامل، در مسیر حل مشکلات شهرستان قروه گام بردارند و امروز بیش از همیشه به همافزایی و وحدت نیاز داریم.
در این مراسم، علی شاماری به عنوان دادستان جدید شهرستان قروه معرفی و از خدمات سید مهدی سجادی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شد.
