۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

۴۲ روستای البرز از راه آسفالته بهره مند شدند

کرج - معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان البرز از بهسازی و آسفالت راه های ۴۲ روستای این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی‌گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ کیلومتر از راه های روستایی استان با اعتباری بالغ بر یک هزار و۵۸۰ میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شده است.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان البرز افزود: تعریض ادامه محور کردان لاین شرقی و روکش سراسری محور مربوطه و روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان ساوجبلاغ شامل قره قباد، قنبرآباد، حسین آباد، سرخاب، نمکلان و اسماعیل آباد از جمله پروژه های اجرا شده توسط اداره کل راهداری البرز بوده است.

موسوی گفت: برهمین اساس ۴۲ روستا در قالب ۲۰ هزار و ۵۳۰ خانوار از راه آسفالته بهرمند شدند.

