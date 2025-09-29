محمودی: تولید انرژی برق در نیروگاه نکا ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا محمدی افزود: در شش ماه گذشته حدود ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

محمودی رستمی با بیان اینکه در این مدت حدود ۷۳ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخار و بیش از ۲۷ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت ۶۵ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

محمودی همچنین با اشاره به تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان نیروگاه ها برای تولید و تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان بخصوص در پیک مصرف تابستان و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: با پایان یافتن تابستان، طبق روال سالهای گذشته، فصل جدید تعمیرات نیروگاه ها به منظور افزایش آمادگی واحدها برای تولید پایدار انرژی در زمستان و تابستان سال آینده آغاز شد.