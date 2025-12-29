محمودی: تولید برق نیروگاه نکا ۱۲.۵ درصد افزایش یافت

عبدالرضا محمودی رستمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید انرژی خالص این نیروگاه در مقایسه با دو سال گذشته نیز رشد ۲۳.۵ درصدی داشته است، اظهار کرد: در نه ماه امسال مجموعاً ۸ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۹۰ مگاوات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

وی افزود: در این مدت حدود ۷۴ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخار و بیش از ۲۶ درصد در بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده و بیش از ۸۷ درصد تعهد تولید سالانه نیروگاه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به اجرای ۶ پروژه تعمیرات دوره‌ای برنامه‌ریزی‌شده در واحدهای بخار و گازی از مهرماه امسال تاکنون، گفت: نگهداری و بهره‌برداری از واحدهای این نیروگاه، به‌ویژه واحدهای بخار با عمر بیش از ۴۵ سال، از حساسیت و دشواری بالایی برخوردار است.

محمودی رستمی محدودیت تأمین آب در سیستم خنک‌کاری به دلیل پس‌روی آب دریا، فرسودگی تجهیزات به‌ویژه در بخش سوخت و احتراق و کاهش تخصیص سهمیه سوخت گاز را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نیروگاه عنوان کرد و افزود: با وجود این محدودیت‌ها، حفظ آمادگی حداکثری واحدها برای پایداری شبکه سراسری برق کشور در اولویت قرار دارد.