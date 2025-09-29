به گزارش خبرگزاری مهر، احسان پیرداده بیرانوند، از کسب دو مقام برتر توسط دانش‌آموزان لرستانی در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور خبر داد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌های کشوری، دو نفر از دانش‌آموزان مستعد و پرتلاش استان موفق شدند با عملکردی درخشان، رتبه‌های برتر ملی را کسب کرده و بار دیگر نام لرستان را در عرصه‌های دینی و فرهنگی کشور مطرح کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، ادامه داد: احمدرضا نوروزی از آموزش‌وپرورش ناحیه یک خرم‌آباد در رشته احکام و سید طاها فیروزی‌نیا از شهرستان بروجرد در رشته مداحی موفق به کسب رتبه برتر کشوری شدند. این موفقیت، نتیجه تلاش مستمر این دانش‌آموزان عزیز، همراهی خانواده‌های گرامی و حمایت مربیان و کارشناسان پرورشی استان است.

پیرداده بیرانوند با تأکید بر نقش تربیت دینی در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان، بیان داشت: مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی هر ساله باهدف ترویج معارف اسلامی، تقویت بنیه اخلاقی و دینی نسل آینده و کشف استعدادهای قرآنی در سطح کشور برگزار می‌شود و بستر بسیار مناسبی برای شکوفایی استعدادهای معنوی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی استان، از زحمات مربیان پرورشی، مدیران مدارس و خانواده‌های این دانش‌آموزان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که در سال‌های آینده نیز شاهد افتخارآفرینی بیشتر فرزندان لرستان در صحنه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.