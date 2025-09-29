  1. استانها
  2. ایلام
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

مدیرکل دامپزشکی ایلام: طرح واکسیناسیون طیور بومی در ایلام آغاز شد

مدیرکل دامپزشکی ایلام: طرح واکسیناسیون طیور بومی در ایلام آغاز شد

ایلام - مدیرکل دامپزشکی استان ایلام از آغاز فاز دوازدهم طرح ملی واکسیناسیون طیور بومی ایلام خبر داد.

یونس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اختصاص سهمیه واکسن نیوکاسل سویه مقاوم به حرارت، طرح واکسیناسیون طیور سنتی و روستایی در استان کلید خورده است.

پی در تشریح این طرح ملی افزود: فاز دوازدهم طرح به مدت یک ماه به طول خواهد انجامید و تعداد ۵۰۰ روستای استان با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار قطعه طیور و ماکیان، تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت. این طرح با به‌کارگیری نیروهای دولتی و بخش خصوصی در قالب برونسپاری انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه با تأکید بر اهمیت این اقدام پیشگیرانه، بیماری نیوکاسل را یکی از بیماری‌های مهلک و خطرناک طیور دانست که باعث تلفات و خسارات زیادی در واحدهای پرورش صنعتی و سنتی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که انجام این طرح نسبت به ایمن‌سازی طیور به منظور جلوگیری از این خسارات و تلفات صورت می‌پذیرد.

احمدی در پایان سخنان خود، از روستاییان و بهره‌برداران عزیز درخواست کرد که در زمان اجرای طرح با نیروهای دامپزشکی نهایت همکاری لازم را انجام دهند تا پوشش‌دهی طرح به نحو احسن محقق گردد.

کد خبر 6605924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها