مدیرکل دامپزشکی ایلام: طرح واکسیناسیون طیور بومی در ایلام آغاز شد

یونس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اختصاص سهمیه واکسن نیوکاسل سویه مقاوم به حرارت، طرح واکسیناسیون طیور سنتی و روستایی در استان کلید خورده است.
پی در تشریح این طرح ملی افزود: فاز دوازدهم طرح به مدت یک ماه به طول خواهد انجامید و تعداد ۵۰۰ روستای استان با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار قطعه طیور و ماکیان، تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت. این طرح با بهکارگیری نیروهای دولتی و بخش خصوصی در قالب برونسپاری انجام خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه با تأکید بر اهمیت این اقدام پیشگیرانه، بیماری نیوکاسل را یکی از بیماریهای مهلک و خطرناک طیور دانست که باعث تلفات و خسارات زیادی در واحدهای پرورش صنعتی و سنتی میشود.
وی خاطرنشان کرد که انجام این طرح نسبت به ایمنسازی طیور به منظور جلوگیری از این خسارات و تلفات صورت میپذیرد.
احمدی در پایان سخنان خود، از روستاییان و بهرهبرداران عزیز درخواست کرد که در زمان اجرای طرح با نیروهای دامپزشکی نهایت همکاری لازم را انجام دهند تا پوششدهی طرح به نحو احسن محقق گردد.
