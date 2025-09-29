  1. حوزه و دانشگاه
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد

نتایج دومین آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نتایج دومین آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرده است.

متقاضیان شرکت کننده در دومین آزمون کتبی صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ که در ۳ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد می‌توانند کارنامه داوطلبان آزمون را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده کنند.

بر این اساس متقاضیانی که در مرحله کتبی پذیرفته شده‌اند، لازم است جهت ادامه مراحل بعدی از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ به سامانه azmoon.eadl.ir مراجعه و نسبت به تکمیل و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

