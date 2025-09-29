به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سالار حسینی روز دوشنبه هفتم مهرماه به مناسبت هفته گردشگری در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر ورود گردشگران خارجی به کشور اظهار کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود هفت هزار گردشگر خارجی وارد استان شدند که این رقم در مقایسه با پنج هزار و ۷۰ نفر در مدت مشابه پارسال، افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: تنها در دو ماهه ابتدای سال جاری، تعداد گردشگران خارجی به اندازه کل عملکرد پنجماهه نخست سال گذشته بوده است.
به گفته سالار حسینی، هماکنون ۱۲۱ دفتر و آژانس گردشگری در استان فعالیت میکنند که چهار دفتر آنها در سال جاری راهاندازی شده و طی همین مدت بیش از ۹۰۸ هزار و ۵۰۰ گردشگر داخلی نیز به یزد سفر کردهاند.
معاون گردشگری استان ظرفیت اقامتی یزد را ۱۴ هزار و ۲۵۰ تخت شب اعلام کرد و گفت: ۶۲ هتل و ۲۳۹ بومگردی فعال در استان فعالیت دارند و در سال جاری یک پروانه جدید برای ایجاد واحد اقامتی نوین صادر شده است. همچنین در هفته آینده چند واحد اقامتی جدید افتتاح خواهد شد.
سالار حسینی از تشکیل شورای گردشگری استان خبر داد و بیان کرد: این شورا با حضور تشکلهای مختلف گردشگری بهصورت هفتگی برگزار میشود و رویکرد آن سوق دادن گردشگری استان به سمت گردشگری رویدادمحور، توسعه آموزش، بهبود زیرساختها و تولید محتوای حرفهای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل فعالیتهای غیرمجاز گردشگری اشاره کرد و گفت: تورهای غیرمجاز سبب آسیبهای مختلف از جمله بروز حوادث و ناهنجاریهای فرهنگی در خارج از اماکن مجاز مانند کمپهای کویری یا بومگردیها میشود. به همین دلیل امسال بازدیدها از واحدهای اقامتی و تأسیسات گردشگری تشدید شده و طی شش ماهه نخست سال ۲ هزار و ۲۵۰ بازدید انجام گرفته است. در همین هفته نیز پنج خانه مسافر غیرمجاز پلمب شد.
وی همچنین درباره برنامههای هفته گردشگری در یزد توضیح داد: آغاز برنامهها به دلیل سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با چند روز تأخیر برگزار میشود، اما مجموعهای متنوع از برنامهها در حوزههای مختلف گردشگری استان در حال اجراست.
در ادامه نشست، مصطفی سپهری، رئیس میراث فرهنگی شهرستان یزد، یکی از ضعفهای موجود در حوزه گردشگری استان را «تمرکز صرف بر جذب گردشگران خارجی» عنوان کرد و افزود: با توجه به تغییر ذائقه گردشگران، تلاش داریم علاوه بر گردشگری خارجی و میراثی، در دیگر بخشها نیز سرمایهگذاری و فعالیت جدیتری داشته باشیم.
وی از برگزاری چند برنامه به مناسبت هفته گردشگری خبر داد و گفت: دو شب برنامه ویژه در بافت تاریخی یزد و دو شب دیگر در یکی از کمپهای کویری استان برگزار خواهد شد تا با همافزایی، آینده گردشگری یزد ارتقا یابد.
نظر شما