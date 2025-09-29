مورایس دنبال خط و نشان برای اسکوچیچ؛ تراکتور دنبال برد آسیایی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل الوحده امارات بازی خواهد کرد. سرخپوشان تبریزی که در نخستین بازی برابر شبابالاهلی در امارات به تساوی یک -یک دست پیدا کردند، این بار به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در خانه هستند. آنها در بازی نخست با اخراج دروژدک از دقیقه ۶۰ به بعد ۱۰ نفره شدند و همین موضوع باعث شد پیروزی احتمالی به یک تساوی پرچالش تبدیل شود.
حریف قدرتمند با مربی پرتغالی
الوحده که عنوان مدافع قهرمانی لیگ امارات را یدک میکشد، با هدایت ژوزه مورایس وارد این رقابتها شده است. مربی پرتغالی که تجربه کار در ایران را با باشگاه سپاهان دارد تا شناخت کافی از تراکتور قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران داشته باشد. این تیم در ترکیب خود از دو لژیونر ایرانی نطیر محمد قربانی و مبین دهقان بهره می برد. البته غیبت عمر خربین، گلزن نامآشنای سوری، میتواند نقطهضعفی جدی برای نماینده امارات باشد.
آمار مطلوب الوحده در امارات
شاگردان مورایس در این فصل از سه جام مختلف تاکنون هشت بازی رسمی انجام دادهاند که نتیجه آن ۵ پیروزی و ۳ تساوی بوده است. در چهار دیدار خارج از خانه، سه برد و یک تساوی به دست آوردهاند و تنها تیم کلباء موفق به توقف آنها شده است. الوحده در مجموع ۱۵ گل زده و تنها ۶ بار دروازهاش باز شده است. این تیم در نیمی از مسابقات کلینشیت کرده و تقریباً در تمامی دیدارها موفق به گلزنی بوده است.
خاطرات آسیایی برابر ایرانیها
الوحده پیشتر مقابل تیمهای ایرانی نظیر صباباتری، سپاهان، پرسپولیس و ذوبآهن نیز قرار گرفته و در مجموع ۱۴ بازی، ۷ شکست، ۴ برد و ۳ تساوی در کارنامه دارد. بهترین عملکرد آسیایی آنها به سال ۲۰۰۷ برمیگردد که به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کردند اما مقابل سپاهان شکست خوردند و از صعود به فینال بازماندند.
امید تراکتور به حمایت هواداران
حالا تراکتور در اولین میزبانی آسیایی خود در فصل جدید، مقابل حریفی قرار گرفته که هم از نظر آماری تیمی قدرتمند است و هم دراگان اسکوچیچ را به عنوان یک سرمربی باتجربه روی نیمکت دارد. با این حال، انگیزه بالای بازیکنان تراکتور و حمایت پرشور هواداران تبریزی در یادگار امام میتواند شرایط مسابقه را تغییر دهد و شانس سرخپوشان برای کسب نخستین سه امتیاز فصل آسیاییشان را افزایش دهد.
