زور تراکتور به اولین برد خانگی در لیگ نخبگان نرسید؛ مورایس خوشحال رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الوحده امارات از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز دوشنبه از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد. نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، اودیل خامروبکف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی.

ترکیب الوحده:

محمد حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جاسم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ، فاکوندو کروسپزکی

فشار تراکتور با تشویق پرشور هواداران

تراکتور نخستین میزبانی خود در لیگ نخبگان آسیا را با حضور پرشور طرفداران خود انجام داد. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران با تشویق های بی امان هواداران خود بازی کاملاً تهاجمی را در دستور کار قرار داد و توانست کنترل توپ را در دقیقه های ابتدایی بازی تمام و کمال در اختیار بگیرد. با این حال دفاع منطقی الوحده مانع از هرگونه خطر روی دروازه این تیم شد تا با گذشت زمان، میهمان اماراتی جرات حمله کردن پیدا کند و بتواند در دقیقه ۲۰ روی سانتر تادیچ، نخستین موقعیت جدی خود را ایجاد کند اما بی دقتی زهیر مانع از باز شدن دروازه بیرانوند شد.

تراکتور دوبار با نفوذ از جناح راست، توانست دروازه حریف را تهدید کند اما خبری از تمام کنندگی استراگال و حسین زاده نبود.

الوحده در دقیقه ۴۴ جدی ترین خطر را روی دروازه تراکتور با خروج ناموفق بیرانوند ایحاد کرد اما شجاع خلیل زاده در لحظه عبور توپ از خط، آن را دفع کرد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم جذاب‌تر شد!

نیمه دوم با تسلط و اعتماد به نفس الوحده همراه بود. این تیم با استفاده از بازی‌سازی از یک سوم دفاعی به خوبی هافبک های تراکتور را در دقایقی از بازی کاملاً خارج کرد تا روی دروازه میزبان، ایحاد خطر کنند. آنها دو موقعیت جدی گلزنی هم داشتند اما در این امر چندان موفق نبودند.

تراکتور نیز تا آخرین دقیقه روی تاکتیک خود مبنی بر ارسال از جناحین اصرار داشت اما مهاجمان این تیم نتوانستند دروازه الشمسی گلر الوحده را باز کنند.

حسین زاده روی اشتباه گلر الوحده در دقیقه ۸۳ می توانست گل برتری را به ثمر برساند اما ضربه او نیز در حالیکه تعادل نداشت به بیرون رفت.

در ادامه، اشتراکالی در دقیقه ۸۸ مهم ترین موقعیت میزبان را از دست داد. قیچی برگردان ناقص حسین‌زاده به اشتراکالی رسید اما بازیکن خارجی تراکتوری‌ها شوت محکم خود را به تیر دروازه کوبید تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.