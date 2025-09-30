  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

محرومیت قابل توجه مربیان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال

اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* رنی هرنان سیمیسترا بوبوی، سید حامد طباطبایی(مربی) از چادرملو اردکان؛ کارت قرمز

* حسین اینانلو (مربی) از گل گهرسیرجان؛ کارت قرمز

* نومن کردیک از مس رفسنجان؛ کارت قرمز

* عرفان قهرمانی از ذوب آهن؛ کارت قرمز

* میثم تیموری از پیکان؛ رای انضباطی

* ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال؛ انضباطی

دیدار دو تیم فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می شود.

