محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تسریع در وضعیت «طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی»، گفت: در خصوص میادین گازی، به طور خاص میدان گازی پارس جنوبی که یکی از مهم‌ترین طرح‌ها در ارتباط با این میدان، طرح فشار افزایی گاز پارس جنوبی است؛ قرارداد این طرح امضا شده و فرآیندهای تأمین مالی و سازوکارهایی که باید منجر به اجرایی شدن و در واقع تنفیذ قرارداد شود، در دست اجراست. ان‌شاءالله تلاش خواهد شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً تصویب در شورای اقتصاد، این موضوع به نتیجه و سرانجام برسد.

تدابیر خوبی برای توسعه مگا پروژه میدان نفتی آزادگان اتخاذ شده است

پاک نژاد در پاسخ به وضعیت توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان، اظهار کرد: هرچند بحث میادین مشترک، البته یک بحث گسترده است، اما اگر بخواهیم به طور خاص به میدان نفتی آزادگان اشاره کنیم، باید گفت که این میدان یک مگاپروژه و در واقع یک مگافیلد تعریف شده در حوزه نفت است که با کشور عراق مشترک است؛ تدابیر بسیار خوبی اتخاذ شده و پیگیری های لازم به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی برای ادامه توسعه این میدان و کار در این زمینه همچنان ادامه دارد.

همه تلاشمان را برای حفظ نخبگان صنعت نفت انجام می دهیم

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر مهر در رابطه با مهاجرت نخبگان صنعت نفت، گفت: در ارتباط با نرخ خروج نخبگان صنعت نفت عدد و رقمی ندارم تا خدمت شما عرض بکنم اما این را بدانید که نخبگان ما سرمایه‌های این سرزمین‌اند و همه تلاشمان را نه فقط در وزارت نفت بلکه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حفظ و نگهداری این نسل و جوان‌هایی که زحمت کشیدند درس خواندند و به مدارج نخبگی رسیدند، باید بکنیم. مطمئن باشید این سعی و تلاش از سوی دولت با تمام توان ادامه دارد و قطعاً تمام آنچه که در بضاعت مان است برای حفظ آنان انجام می دهیم.

شایان ذکر است، «طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی» به عنوان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین طرح صنعت نفت کشور شناخته می‌شود، چرا که با توجه به افت فشار این میدان مشترک در سال‌های آتی، به زودی راه‌اندازی تأسیسات فشارافزایی در قالب ۱۴ سکو با ظرفیت برداشت روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز غنی در دستور شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است. در همین راستا، قرارداد مطالعاتی مهندسی پایه و پایه پیشرفته طرح عظیم فشارافزایی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در قالب ۱۷ بسته کاری به شرکت مشاور ایرانی و با همکاری مشاوران مجرب بین‌المللی واگذار شد.

قراردادهای مقدماتی اجرایی این طرح ملی، ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ بین شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای پروژه و چهار شرکت ایرانی به عنوان پیمانکاران اصلی به امضا رسید. این طرح با هدف افزایش ضریب بازیافت گاز، جبران افت طبیعی فشار مخزن مشترک، نگهداشت توان تولید از میدان گازی پارس جنوبی و جبران بخش قابل توجهی از ناترازی گاز کشور با برآورد سرمایه ۱۷ میلیارد دلار اجرا می‌شود. بالاخره در ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۳ مدیرعامل شرکت ملی نفت در حضور رییس جمهور و وزیر نفت هفت قرارداد طرح فشارافزایی پارس جنوبی را امضا کرد.

در عین حال میدان آزادگان از میدان‌های نفتی ایران است، که در منطقه دشت آزادگان، در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از غرب اهواز مستقر می‌باشد. این میدان در سال ۱۳۷۶ توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰ در ۷۵ کیلومتر، کشف شد. میدان آزادگان از شمال در مجاورت میدان مجنون عراق قرار دارد.