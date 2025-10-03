هزار جریبی: جذب و حفظ نخبگان، کلید توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب هزارجریبی، در پیش از خطبه‌های نماز جمعه، نقش نخبگان را در پیشرفت و توسعه کشور بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از توانایی‌های نخبگان هستند.

وی افزود: بنیاد نخبگان گلستان که از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، مأموریت دارد تا نخبگان، نوآوران و استعدادهای برجسته را شناسایی، حمایت و جذب کند؛ افرادی که توانایی تبدیل شدن به نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور را دارند.

هزارجریبی درباره وضعیت نخبگان استان گلستان، گفت: تاکنون ۷۶۳ نخبه در این استان شناسایی شده که بیشترین تمرکز آن‌ها در شهرهای گرگان با ۴۲۱ نفر و گنبدکاووس با ۱۸۱ نفر است.

وی با ابراز نگرانی نسبت به بیکاری ۲۲۸ نخبه و خروج ۲۱ نفر از آنان به خارج از کشور، بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای حفظ و به‌کارگیری این استعدادها تأکید کرد.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان ضمن تشریح اقدامات بنیاد در زمینه استفاده بهینه از نخبگان استان، گفت: تاکنون ۳۷ نخبه در دستگاه‌های اجرایی جذب شده‌اند، ۲۲ نفر به عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها درآمده‌اند و ۴۳۳ نفر از نخبگان نیز در قالب طرح سربازی تخصصی در بخش‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند. این اقدامات گام مؤثری در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان و تقویت توسعه پایدار آن محسوب می‌شود.