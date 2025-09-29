کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام ثابتی با بیان اینکه این اقدام در راستای مبارزه با استفاده غیرقانونی از شبکه برق صورت گرفته، گفت: مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی، حراست و دفتر حقوقی شرکت کشف و تجهیزات آن توقیف شد. متخلفان نیز برای سیر مراحل قانونی و تعیین میزان جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
ثابتی با اشاره به تأثیرات منفی این مراکز بر شبکه برقرسانی افزود: فعالیت اینگونه مراکز باعث افت ولتاژ و بروز اختلال در تجهیزات برقی مشترکان مجاور میشود و با توجه به مصرف بالای برق، فشار مضاعفی را به شبکه وارد میکنند.
وی همچنین از افزایش پاداش گزارشدهندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت: سقف پاداش برای ارائهدهندگان گزارش از ۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. شهروندانی که این مراکز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند، بسته به تعداد ماینرهای کشفشده تا سقف تعیینشده پاداش دریافت خواهند کرد. این مبلغ ظرف چند روز به حساب فرد گزارشدهنده واریز میشود.
مدیریت توزیع نیروی برق آبادان در پایان تأکید کرد: هویت گزارشدهندگان کاملاً محرمانه باقی میماند و تنها نشانی محل مورد نظر در اختیار واحدهای بازرسی قرار میگیرد.
