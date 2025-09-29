فرماندار تنگستان: رزمندگان پرچمداران عزت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهرستان تنگستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، از کسانی که در راستای اعتلای نظام و کشور زحمت کشیدند، تقدیر کذد.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: اگر امروز با افتخار در این مکان گردهم آمده‌ایم، به برکت خون پاک شهدا و ایثارگری‌های شما رزمندگان است، شما پرچمداران عزت و استقلال کشور هستید و این روحیه باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

فرماندار تنگستان افزود: امنیت امروز ما مرهون ایستادگی و مقاومت کسانی است که در هشت سال دفاع مقدس، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این مرز و بوم به دست دشمن بیفتد.

وی در ادامه سخنان خود به شرایط سیاسی کشور و فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و با تأکید بر استقامت ملت ایران، اظهار کرد: دشمنی جهان استکبار با ملت و نظام ما دیرینه و قریب به پنج دهه است که به طرق مختلف دشمنی خود را ثابت کردند ولی ملت ایران ثابت قدمند و تحت هیچ فشار و تهدیدی، از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و ناامید نخواهند شد و به فضل الهی از این شرایط نیز عبور خواهند کرد.

سردار صفری نیز به عنوان سخنران این مراسم، به تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس و نقش رزمندگان در حفظ کیان کشور پرداخت.