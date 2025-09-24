به گزارش خبرگزاری مهر، اباصلت ابراهیمی ظهر چهارشنبه در بازدید از فرهنگسراهای شهرداری اردبیل اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برای دومین سال متوالی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، زنگ شهروندی و طرح شهرداران مدارس با رویکرد ارتقای فرهنگ شهروندی اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح شهرداران مدارس ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و تعلق شهری، تأمین آگاهی‌های مورد نیاز زندگی شهری در مدرسه، آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت روحیه همکاری گروهی، تقسیم کار جمعی است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل گفت: گسترش شور و نشاط در مدرسه، و همچنین برقراری ارتباط کافی دانش آموزان با مراکز و نهادهای محلی و ارائه آموزش‌های پایه شهروندی و تربیت انسان‌های تراز از لحاظ فرهنگ شهروندی از دیگر اهداف این طرح است.



ابراهیمی ادامه داد: امسال در کنار آموزش در موضوعات ترافیک، پسماند، زیباسازی و اردبیل شناسی، دانش‌آموزان در قالب جشنواره شهروندی دانش آموزان به رقابت خواهند پرداخت.