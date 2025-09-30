به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که در جریان عملیات ویژه نیروهای فلسطینی در شمال نوار غزه دست کم ۱۱ تن از نظامیان این رژیم زخمی شده اند و حال پنج از آنها وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، عصر روز گذشته یک درگیری از مسافت نزدیک توسط نیروهای مقاومت فلسطین که به یکی از مقرهای نظامیان صهیونیست نفوذ کرده و ۲ بمب بر روی تانک آنها نصب کردند رخ داد. بعد از منفجر شدن این تانک نیروهای مقاومت شروع به تیراندازی به سمت دیگر نظامیان صهیونیست کردند.

روز گذشته نیز اخباری در خصوص هلاکت ۲ نظامی صهیونیست در جریان عملیات نیروهای فلسطینی منتشر شده بود.