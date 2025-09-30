به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، در جمع آتشنشانان ایستگاه ۱۱۱ اظهارداشت: کار شما به گونهای است که وقتی خوب انجام میدهید شاید کمتر دیده شود، اما به محض وقوع حادثه همه نگاهها متوجه سازمان آتشنشانی میشود. همین موضوع اهمیت و ارزش تلاشهای شما را دوچندان میکند.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امیر (ع) مبنی بر ناشناخته بودن دو نعمت «سلامتی» و «امنیت»، گفت: آتشنشانان از ارکان اصلی ایجاد امنیت شهری هستند و نقش آنان در لحظات بحرانی حیاتی است.
امیدیان با یادآوری حادثه تلخ پلاسکو تصریح کرد: شهدای آتشنشان با ایثار و جانفشانی خود امنیت را برای شهروندان به ارمغان آوردند؛ حادثهای که هیچگاه از یادها نخواهد رفت.
شهردار منطقه ۲۱ همچنین اظهار داشت: آنچه شهردار محترم تهران علیرضا زاکانی، بارها بر آن تأکید کردهاند، توجه ویژه به خانواده بزرگ آتشنشانی است و ما نیز در منطقه ۲۱ وظیفه داریم در رفع مسائل و حمایت از این قشر ارزشمند کوشا باشیم.
وی در پایان ضمن تبریک روز آتشنشان به کارکنان سازمان آتشنشانی گفت: امیدوارم همچنان مانند گذشته پرافتخار باشید و بدانید که قدردانی از زحمات شما وظیفه همه ماست.
