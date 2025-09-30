کتاب «نوای نینوا (گزیده اشعار عاشورایی)» به کوشش محمدسالم محسنی و حبیبالله احسانی توسط بوستان کتاب در ۲۵۲ صفحه منتشر شد.
کتاب بیش رو، گزیده فاخر از اشعار عاشورایی است که با هدف غنی سازی محتوای مراسم سوگواری اهل بیت (ع) برای استفاده مداحان و نوحه خوانان اهل بیت تدوین شده است.
این مجموعه حاصل تلاش نظاممند و گسترده در جهت ارائه گزیدهای از اشعار آیینی عاشورایی است. در روند گردآوری و تدوین آن چندین اصل رعایت شده که از جمله آنها میتوان به مطالعه و بررسی جامع، اصالت و اعتبار، تنوع مضامین، تلخیص و پالایش، عنوانگذاری اشعار، تنظیم کاربردی، فهرستسازی جامع اشاره کرد.
در این اثر، اشعار برجستهای از شاعران متقدم و معاصر با رعایت اصالت، استحکام ادبی و عمق محتوایی و نیز با فهرستبندی الفبایی و دستهبندی محتوای گردآوری شده؛ چنانکه ابیاتی با زبان روان و قالب مناسبِ اجرا انتخاب شده تا در هیئتهای مذهبی کاربرد داشته باشد و نیاز مداحان نوحهخوانان به درون مایه راستین عاشورایی برآورده گردد.
مضامین این اشعار نه تنها به بُعد مصیبتبار عاشورا میپردازد، بلکه ابعاد حماسی، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی واقعه عاشورا را نیز در بر میگیرد. ا
