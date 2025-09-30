نشست هوش مصنوعی و بازتعریف طراحی گرافیک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «هوش مصنوعی و بازتعریف حرفه طراحی گرافیک» به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، با حضور اعضای انجمن، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان، روز یکشنبه ۶ مهر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این نشست، میثم روشنی، محمد سلیمی و محمدرضا حقیری به میزبانی حامد بیدی درباره ابعاد مختلف اثرات هوش مصنوعی بر شغل و حرفه طراحی گرافیک به گفتگو پرداختند.

میثم روشنی درباره «اقتصاد تخیل» و تحولاتی که هوش مصنوعی در مناسبات اقتصادی طراحان گرافیک ایجاد می‌کند، سخن گفت و از انجمن‌های صنفی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان میانجی برای طرح مسأله با نهادهای حمایتگر فناوری، به‌ویژه ستاد توسعه فناوری‌ها و صنایع خلاق، نام برد.

وی همچنین از منظر علوم شناختی به این موضوع پرداخت و خلاقیت هوش مصنوعی را گونه‌ای توسعه‌یافته از خلاقیت طراحان دانست.

محمد سلیمی نیز ضمن اشاره به تقویت عنصر خلاقیت، از تجربیات حرفه‌ای خود در استفاده از هوش مصنوعی و استقبال مشتریان طراحی از آن گفت و تأکید کرد که هوش مصنوعی دست‌کم تا امروز برای طراحان گرافیک ابزاری کارآمد بوده است؛ هرچند به گفته او، در آینده‌ای نزدیک ممکن است ابزارهای این حوزه سایر ابعاد طراحی، از جمله مهم‌ترین ویژگی آن یعنی «حل مسأله مبتنی بر پژوهش» را نیز پوشش دهند.

در ادامه، محمدرضا حقیری درباره تجربیات خود از توسعه پلتفرم هوش مصنوعی «مانی» و مدل‌های مورد استفاده در آن سخن گفت و ظرفیت‌های کنونی و آینده مدل‌های مولد را برشمرد. او حقوق مالکیت فکری آثار مورد استفاده در آموزش مدل‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز دنیای هوش مصنوعی دانست و از تجربه خود درباره اصلاح مفهوم‌پردازی مدل‌ها بر اساس تصاویر، بناها و اشخاص ایرانی گفت.

حامد بیدی نیز در پایان این پنل، ضمن اشاره به نقش انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در بازتعریف حرفه طراحی گرافیک، این نشست را نخستین گام جدی انجمن در طرح موضوع میان طراحان گرافیک دانست.

وی با ابراز تأسف از عقب‌ماندگی فناوری در ایران، ابراز امیدواری کرد که طراحان گرافیک با مشارکت در این گفتمان، پیش از آنکه دیر شود، به تولید ادبیات جدی‌تری در این حوزه بپردازند.

در بخش دیگر برنامه، سعید حق‌زارع ارائه‌ای درباره ابعاد فنی‌تر هوش مصنوعی مولد داشت و نکاتی را درباره پرامپت‌نویسی درست و معرفی ابزارهای کاربردی در تولید تصویر مطرح کرد. همچنین روش استفاده از ابزار «ComfyUI» به‌عنوان ابزاری با قابلیت تولید تصویر و انیمیشن به‌صورت آفلاین آموزش داده شد.

کامران محققی نیز به معرفی قابلیت‌های هوش مصنوعی جدید گوگل با نام «NanoBanana» پرداخت و از حاضران دعوت کرد در طول نشست آثاری با موضوع تبلیغات یک برند خلق کنند. آثار تولیدی شرکت‌کنندگان در بخش پایانی نشست به نمایش درآمد.

در پایان، بیانیه رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران توسط علیرضا وکیلی ورجویی عضو هیئت‌مدیره انجمن قرائت شد. در این بیانیه با یادآوری چالش‌های فناورانه دهه‌های گذشته، تأکید شد که همواره پیشرفت فناوری به توسعه حرفه طراحی گرافیک انجامیده است.

هیئت‌مدیره انجمن در ادامه، هوش مصنوعی را چالشی جدی‌تر در سه ساحت ابزار، خلاقیت و حل مسأله معرفی کرد و امروز را نقطه‌ای مهم در تاریخ طراحی گرافیک دانست. در این بیانیه، از طراحان اندیشمند دعوت شد تا با فوریت و جدیت به بازتعریف حرفه طراحی گرافیک پرداخته و در این‌باره بنویسند، گفتگو کنند و از هویت صنفی خود در این تحولات پاسداری کنند.

بنیاد ممیز، خانه هنرمندان ایران، مجتمع طراحی و چاپ کوفا، پلتفرم «هوشک» و پلتفرم «مانی» از حامیان این رویداد بودند.